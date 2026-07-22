Двама души са ранени при инцидент с АТВ. Във вторник около 17:15 часа на ляв завой на пътя между гр. Сандански и с. Лиляново, се е преобърнало АТВ. 24-годишната водачка от гр. Сандански се е движила с несъобразена с пътните условия скорост. С охлузни рани по тялото са пострадали 24-годишната жена, чиято проба с техническо средство за употреба на алкохол е отрицателна и 38-годишен пътник от гр. Сандански, съобщиха от полицията.
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23264336 www.24chasa.bg
Двама ранени при преобръщане на АТВ
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