Двама ранени при преобръщане на АТВ

Двама души са ранени при инцидент с АТВ. Във вторник около 17:15 часа на ляв завой на пътя между гр. Сандански и с. Лиляново, се е преобърнало АТВ. 24-годишната водачка от гр. Сандански се е движила с несъобразена с пътните условия скорост. С охлузни рани по тялото са пострадали 24-годишната жена, чиято проба с техническо средство за употреба на алкохол е отрицателна и 38-годишен пътник от гр. Сандански, съобщиха от полицията.