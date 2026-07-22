Три пъти по-малко горски пожари през 2026 г., но рискът остава висок. Това стана ясно на брифинг на Югозападното държавно предприятие с участието на представители на всички институции, ангажирани с превенцията и гасенето на горски пожари.

От началото на годината до 21 юли на територията на ЮЗДП са регистрирани 22 горски пожара, засегнали 408 декара. За същия период на миналата година пожарите са били 66, а опожарените площи – 3557 декара.

Представителите на ЮЗДП, РДПБЗН – Благоевград, Областна администрация, РДГ – Благоевград и Община Благоевград бяха единодушни, че когато институциите работят в синхрон, резултатите са видими. Добрата координация и бързата реакция са основните фактори за ограничаване на щетите.

Въпреки положителните данни, пожароопасният сезон тепърва навлиза в най-критичната си фаза. Над 80% от горските пожари възникват извън горските територии вследствие на човешка небрежност и впоследствие се разпространяват към горите, каза директорът на ЮЗДП инж- Благой Милев и призова всички граждани да бъдат отговорни.

Началникът на РДПБЗН старши комисар Боян Кондуров съобщи, че Регионалната дирекция работи активно по закупуването на различни видове техника за противопожарни нужди, която да се ползва и от доброволните формирования в региона. Част от артикулите вече са доставени и използвани като дроновете с термокамери, които са внедрени в ежедневните обходи на най-рисковите горски райони и подпомагат ранното откриване на огнища. Ст. комисар Кондуров допълни, че работата по програмата продължава, но има забавяне в доставките на част от противопожарните уреди. Причината, според него, е сериозната ситуация с горските пожари в Западна Европа, включително Испания и други държави, където големи количества техника се пренасочват за спешни нужди там и фирмите доставчици не смогват да изпълнят заявките за оборудване.