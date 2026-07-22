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Почина актрисата Мая Драгоманска, оставила трайна следа в българския театър и кино

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Актрисата Мая Драгоманска СНИМКА: Фейсбук/Съюз на артистите в България / Union of Bulgarian Actors

На 78-годишна възраст си отиде актрисата Мая Димитрова Драгоманска. Това съобщиха от Съюза на артистите в България.

"С дълбока тъга съобщаваме, че на 78-годишна възраст ни напусна обичаната актриса Мая Димитрова Драгоманска.
Мая Драгоманска беше сред ярките имена на българския театър и кино. Завършва ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов" в класа на проф. Любомир Кабакчиев", написаха от съюза. 

"Творческият ѝ път преминава през сцените на Драматичен театър – Пловдив, Театър „София" и Малък градски театър „Зад канала", където създава десетки ярки и запомнящи се образи от класическата и съвременната драматургия под режисурата на едни от най-авторитетните театрални режисьори Вили Цанков, Леон Даниел, Панталей Пантелеев, Любен Гройс, Стоян Камбарев, Иван Добчев, Галин Стоев, Мариус Куркински и др. Със своя талант, артистична култура и неподражаемо актьорско присъствие тя остави трайна следа и в българското кино и телевизия", добавят оттам.

"Съюзът на артистите в България изказва своите искрени съболезнования на семейството, близките, приятелите и всички, които имаха щастието да я познават и да работят с нея.
Поклон пред светлата ѝ памет!", пишат още от съюза. 

Мая Драгоманска завършва ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов" в класа на проф. Любомир Кабакчиев. Творческият ѝ път преминава през сцените на Драматичен театър – Пловдив, Театър „София" и Малък градски театър „Зад канала", където създава десетки ярки и запомнящи се образи от класическата и съвременната драматургия под режисурата на едни от най-авторитетните театрални режисьори Вили Цанков, Леон Даниел, Панталей Пантелеев, Любен Гройс, Стоян Камбарев, Иван Добчев, Галин Стоев, Мариус Куркински и др.

Актрисата Мая Драгоманска СНИМКА: Фейсбук/Съюз на артистите в България / Union of Bulgarian Actors
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