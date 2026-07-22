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Задържаха пиян шофьор на ТИР с над 3 промила край ГКПП „Лесово"

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Дрегерът концентрация на алкохол над 3 промила.

Шофьор на тежкотоварен автомобил е задържан, след като е установено, че е управлявал с концентрация на алкохол над 3 промила. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Ямбол.

Около 19:50 часа снощи гранични полицаи забелязали подозрително поведение на товарен автомобил с чуждестранна регистрация по международния път I-7 в района на ГКПП „Лесово" и подали сигнал до служителите на Районното управление в Елхово.

При извършената проверка е установено, че 53-годишен чужд гражданин управлява тежкотоварен автомобил с полуремарке след употреба на алкохол. Техническото средство е отчело над 3 промила алкохол в издишания въздух.

Водачът е дал кръвна проба за химическо изследване и е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Дрегерът концентрация на алкохол над 3 промила.

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