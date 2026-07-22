Удариха дилъри на марихуана в Горна Оряховица

60 дози марихуана не стигнаха до пазара на дрога в Горна Оряховица след удар на местните криминалисти срещу дилъри и дребни пласьори.

Вчера полицейските служители предприели проверка на 18-годишен местен жител. При беседа с него той признал за укрити 30 топчета марихуана и отвел полицейските служители в тревиста местност край бивша лимонадена фабрика, където предал торбичка с леката дрога. В същото време криминалистите извършили проверка на друг негов съгражданин, в когото също е намерена листна маса. Проверени са още двама, известни на полицията, и двамата в срока на условни присъди за идентични престъпления. В хода на проверката е установено, че последните двама преди броени дни са закупили 100 грама марихуана и уговорили първите двама срещу заплащане на да я разпределят на дози и да я подготвят за разпространение. При последвали претърсвания са иззети общо 30 топчета от подготвената за разпространение марихуана, електронна везна и около 2 грама вещество на бучки, реагиращо при полеви наркотест на амфетамин. Четиримата са задържани за срок до 24 часа по ЗМВР. По случая е започнато досъдебно производство. Работата по доказване на престъпната дейност на лицата продължава под наблюдението на Окръжна прокуратурата.