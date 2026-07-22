277 седмокласници дръпнаха нагоре след второ класиране в Пловдив

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Последният приет в Хуманитарната гимназия с природни науки е с 433 точки, а в МГ-то с 437,5 от максимални 500

Местата за най-желаната паралелка тази година в НТГ са се запълнили още на първо класиране

277 кандидат-осмокласници са класирани на по-предно желание след втория етап на приема в гимназиите в Пловдив и областта. От тях 78 са приети по първо желание.

Това показват данните на Регионалното управление по образованието. Общо 678 ученици запазват мястото си от първото класиране, а 50 от първоначално некласираните вече са приети.

Във втория етап са участвали 1146 седмокласници. От тях 191 не са били класирани на първи етап, а 955 са подали заявление за участие с надеждата да се придвижат към по-предно желание.

Още след първото класиране са се записали 3942 ученици.

И при втория етап рекордният минимален бал за прием е в Математическата гимназия "Академик Кирил Попов", където последният приет ученик е с 437,5 точки от максимални 500. След нея се нарежда Хуманитарната гимназия с профил природни науки, където минималният бал е 433 точки.

Тази година най-желаната паралелка е "Електронна търговия, маркетинг и реклама" в Националната търговска гимназия. Тя е била посочена в желанията на 1146 кандидат-осмокласници, а 135 са я поставили на първо място. Балът на приетите варира от 424 до 479 точки, като местата са били запълнени още на първо класиране. Последният приет в специалност "Икономическа информатика" отново в НТГ е с 414 точки.

Високи остават и баловете в езиковите гимназии. В ЕГ "Пловдив" минималният бал за английски език е 376,5 точки, а за немски - 375. В ЕГ "Иван Вазов" най-висок остава прагът за паралелката с английски език - 370 точки.

Сред професионалните училища висок е и балът в ПГСАГ "Арх. Камен Петков" за специалност "Строителство и архитектура с английски език", където последният приет е с 417,25 точки.

Учениците, които са удовлетворени от резултатите след второто класиране, трябва да се запишат в съответното училище на 22 и 23 юли.