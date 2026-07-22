ДПС ще обжалва решението на кабинета да им вземе централата на "Врабча"

ДПС ще обжалва решението на правителството да им отнеме партийната централа на ул. "Врабча" в София. Това се казва в позиция от името на Делян Пеевски, разпространена от пресцентъра на партията.

В нея от движението пишат, че имат действащ договор, по са изрядни, както и че са инвестирали много за реновирането на сградата.

"Разбираме решението на МС за отнемане на партийната централа на ДПС на ул. „Врабча" 23 в полза на Националната агенция по приходите с мотива, че така ще се гарантират още повече приходи в хазната. Ако това е така, а ние ще следим много внимателно за ефекта върху хазната, ние смятаме, че е отговорно да се създадат условия за повишаването на приходите в държавния бюджет", пише още в съобщението на ДПС. ДПС ползват офиса на "Врабча" от година и половина. Снимка: Георги Палейков

Решението на кабинета представи по-рано днес регионалният министър Иван Шишков след днешното заседание на Министерския съвет. Обясни, че сградата, която ползват, е непропорционално голяма на парламентарната им група, която е с 19 депутати. ДПС ще имат десетдневен срок да се изнесат. Те се настаниха на адреса по решение на служебното правителство на Димитър Главчев от 13 ноември 2024 г. Преди това имотът се ползваше от държавни агенции - Агенцията за публични предприятия и контрол и Българската агенция за инвестиции. Те имаха само два дни да освободят офисите си. А по време на царското управление бе централата на НДСВ, след това там се помещаваше и партията на Георги Първанов АБВ.

Като парламентарна сила ДПС има право на партийна централа от държавата. Шишков увери, че ще им предложат друг офис.