Канабис и метамфетамин откриха в дома на 32-годишен мъж от Добрич

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Канабис и метамфетамин са иззети при проверка на жилище на 32-годишен мъж в Добрич, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

На 21 юли около 20:00 часа в града, в рамките на специализирана полицейска операция срещу разпространението на наркотични вещества, служители на полицията извършили проверка на мъжа. У него били открити пет пакетчета със суха тревна маса, реагираща на канабис, както и пакетче с кристално вещество, дало положителна реакция за амфетамин.

Последвали процесуално-следствени действия в апартамента, обитаван от 32-годишния мъж. При претърсването криминалисти от Първо районно управление на МВР – Добрич намерили още два пакета със суха тревна маса, реагираща на канабис, пакет с кристално вещество, реагиращо на метамфетамин, както и електронна везна.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая продължава работата по установяване и документиране на престъпната му дейност.

При отделен случай също на 21 юли около 11:50 часа в Добрич е спрян за проверка лек автомобил „Фолксваген", управляван от 22-годишен мъж. Направеният тест за употреба на наркотични и упойващи вещества отчел положителен резултат за амфетамин и метамфетамин.

Водачът е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано бързо полицейско производство.