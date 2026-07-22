Демерджиев: Нямам къща в Гърция, с тяхна помощ проверяваме хора с имоти там

Гърция да ни помага с установяването на олигарси и корумпирани българи, които имат имущество и оперират със средства в южната ни съседка. Това са обсъдили вътрешният министър Иван Демерджиев и гръцкият му колега Михалис Хрисохоидис, съобщиха двамата.

На срещата им в МВР било подчертано, че такива хора имат значителни активи и оперират с тях в Гърция, каза Демерджиев, без да посочва кого визира. И добави, че сме поискали съдействие от Гърция, за да се установят тези хора и произходът на средствата им. Обясни, че сме получили уверение за пълно съдействие.

Губят се пари и средства от българския народ. Нашият приоритет е да разследваме тези нелегални мрежи и да събираме данъци, подчерта и Хрисохоидис.

Аз нямам къща в Гърция, но много хора имат, каза след официалната част Демерджиев. И обяви, че всички, които имат нелегални имоти, ще бъдат проверени, дори да са роднини на депутати от "Прогресивна България" например.

Адвокат съм от 26 години и "благодарение на г-н Пеевски" имах доста подробна данъчна ревизия, посочи Демерджиев на въпрос за имуществото му. По-рано днес депутатът от ДПС Хамид Хамид го обвини, че със съпругата му притежават 411 недвижими имоти - седем апартамента, земеделски земи и упита за строителство. Министърът отвърна, че ревизията не показала задължения. Имотното му състояние пък било, защото години наред се трудил като адвокат, а не е забогатял от депутатската банка.

Нищо никога не съм използвал и спирам да са коментирам, каза той за обвиненията на ДПС. И посочи, че 3 години всички служби в държавата се занимавали в него и не установили нищо.

Постоянно променяме протоколите за сигурност по летища, гари и други. Във всеки един момент правим повече да обезпечим сигурността, независимо от нотата на Иран, каза министърът. Поводът - във вторник следобед от Техеран заплашиха страната ни заради разполагането на американски самолети цистерни на авиобаза "Безмер". Те ще се ползват за зареждане на бойни самолети, които атакуват Иран.