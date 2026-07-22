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Демерджиев: Нямам къща в Гърция, с тяхна помощ проверяваме хора с имоти там

Димитър Мартинов

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Вътрешният министър Иван Демерджиев Снимка: Велислав Николов

Гърция да ни помага с установяването на олигарси и корумпирани българи, които имат имущество и оперират със средства в южната ни съседка. Това са обсъдили вътрешният министър Иван Демерджиев и гръцкият му колега Михалис Хрисохоидис, съобщиха двамата. 

На срещата им в МВР било подчертано, че такива хора имат значителни активи и оперират с тях в Гърция, каза Демерджиев, без да посочва кого визира. И добави, че сме поискали съдействие от Гърция, за да се установят тези хора и произходът на средствата им. Обясни, че сме получили уверение за пълно съдействие.

Губят се пари и средства от българския народ. Нашият приоритет е да разследваме тези нелегални мрежи и да събираме данъци, подчерта и Хрисохоидис. 

Аз нямам къща в Гърция, но много хора имат, каза след официалната част Демерджиев. И обяви, че всички, които имат нелегални имоти, ще бъдат проверени, дори да са роднини на депутати от "Прогресивна България" например. 

Адвокат съм от 26 години и "благодарение на г-н Пеевски" имах доста подробна данъчна ревизия, посочи Демерджиев на въпрос за имуществото му. По-рано днес депутатът от ДПС Хамид Хамид го обвини, че със съпругата му притежават 411 недвижими имоти - седем апартамента, земеделски земи и упита за строителство. Министърът отвърна, че ревизията не показала задължения. Имотното му състояние пък било, защото години наред се трудил като адвокат, а не е забогатял от депутатската банка.

Нищо никога не съм използвал и спирам да са коментирам, каза той за обвиненията на ДПС. И посочи, че 3 години всички служби в държавата се занимавали в него и не установили нищо.

Постоянно променяме протоколите за сигурност по летища, гари и други. Във всеки един момент правим повече да обезпечим сигурността, независимо от нотата на Иран, каза министърът. Поводът - във вторник следобед от Техеран заплашиха страната ни заради разполагането на американски самолети цистерни на авиобаза "Безмер". Те ще се ползват за зареждане на бойни самолети, които атакуват Иран.

Вътрешният министър Иван Демерджиев

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