Областният управител на Смолян ще отменя прекратеното от кмета бедствено положение за свлачището

Областният управител на Смолян Георги Пепеланов обяви, че ще отмени заповедта на кмета Николай Мелемов за прекратяване на бедственото положение, въведено заради свлачището на пътя Смолян- Пампорово. Според него свлачището остава активно и няма основания извънредният режим да бъде отменян.

„Свлачището продължава да е активно и се наблюдава ежедневно от специалисти. Валежите допълнително овлажняват терена", заяви Пепеланов.

Бедственото положение беше обявено на 1 май, веднага след пропадането на основния път между Смолян и Пампорово. На 16 юли кметът Николай Мелемов го прекрати с аргумента, че са приключили най-неотложните аварийни дейности- изградено е второ електрозахранване за Пампорово, възстановено е водоснабдяването и газоподаването, а обходният маршрут функционира.

„Законът предвижда бедственото положение да бъде обявено за една седмица, с възможност за удължаване до 30 дни. Не бързах с прекратяването заради сложността на ситуацията. Ако областният управител прецени, че има законови основания, той също може да обяви бедствено положение", коментира Мелемов.

Областният управител вече е изискал от община Смолян всички документи, послужили като основание за прекратяване на бедственото положение.

По думите на Пепеланов до края на следващата седмица ще бъдат готови два проектни варианта за мостово съоръжение в засегнатия участък.

Още след активизирането на свлачището експерти започнаха работа по възможните инженерни решения. Разглеждат различни варианти, но окончателното решение ще бъде взето след приключване на геоложките проучвания, които трябва да определят обхвата и активността на свлачищния процес.

В края на май района посети и министърът на регионалното развитие Иван Шишков, който определи изграждането на мост като един от най-реалистичните варианти за трайно възстановяване на пътя. "Мостът ще мине над свлачището. Цената не коментирам. Тя няма значение. Като казвам „няма значение", не означава, че ще платим повече, отколкото ще струва. Ще платим толкова, колкото струва. А това, че и да има по-евтино техническо решение, няма да се възползваме от него, за да страда регионът в продължение на години. Защото, ако тръгнем да укрепваме свлачището, да възстановяваме пътя, това ще отнеме години", отсече министърът пред руините тогава.