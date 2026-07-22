С танци от остров Гуам започва фестивалът „Фолклор без граници" в Добрич

Състави от Коста Рика, Венецуела, Казахстан, Грузия, Панама и остров Гуам участват в 24-тото издание на международния фолклорен фестивал „Фолклор без граници", който започва на 22 юли и продължава до 24 юли в Добрич.

В тазгодишния фестивал се включват шест чуждестранни състава, а България ще бъде представена от фолклорния танцов ансамбъл „Добротица" при Младежкия център в Добрич с ръководители Юрий Митев и Инна Желева. Форумът се организира от община град Добрич съвместно с Национална секция CIOFF България – Международен съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства, асоцииран член на ЮНЕСКО.

В откриващата вечер се представят танцова група „Домът на братята и сестрите" от остров Гуам, фолклорната танцова група от Коста Рика и домакините от ансамбъл „Добротица".

Тазгодишното издание ще предложи по-разнообразна програма с участници от различни континенти, каза директорът на фестивала Стоян Господинов.

Сред тях е ансамбъл от остров Гуам, който ще представи не само местния фолклор, близък до африканските традиции, но и танци от Хавайските острови и други части на Северна Америка. Господинов отбеляза, че ансамбълът от Казахстан впечатлява с професионализма на своите музиканти и изпълнители, а грузинският състав ще представи танци не само от своя регион, но и от Абхазия.

Той подчерта, че желанието на организаторите е всяка година в програмата да участва различен състав от Добрич, за да може местната публика да види българския фолклор редом с този на гостуващите изпълнители.

Според Стоян Господинов участниците във фестивала не са подбрани случайно. Те са селектирани от ръководството на CIOFF България след сериозен подбор измежду кандидати от различни държави, които първо участват в международния фестивал във Велико Търново. След това, съвместно с община град Добрич, са поканени да гостуват и в Добрич.

Господинов обърна внимание и на контактите между участниците извън сцената. По време на репетициите те разучават български и чуждестранни танци, което, по думите му, създава приятелства и насърчава културния обмен между различните държави.

По традиция трите фестивални вечери ще започват с дефилета преди концертите на сцената на скейтпарка, а концертите са с начален час 19:30.