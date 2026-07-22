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Доктор Мазнейков: Един и същ антибиотик e 5 евро в Гърция, почти 15 евро в България

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Д-р Христо Мазнейков

 Ортопедът доктор Христо Мазнейков публикува във Фейсбук сравнение на цените на един и същ антибиотик. Според него то показва сериозни дисбаланси на българския фармацевтичен пазар.

По думите му, след като забравил лекарствата си в София, му се наложило да закупи антибиотика Аугментин от аптека в Гърция. Именно тогава останал изненадан от цената.

"Аугментинът, купен от България - 14 таблетки, струва 14.90 евро. Същият антибиотик, купен в Гърция - 12 таблетки, струва 5 евро", пише лекарят.

"Всички знаем, че за лекарства Здравната каса в България плаща над 40% от парите за здраве, а те не трябва да са повече от 25%. Но вижте каква е разликата - три пъти по-скъпо в България само от един антибиотик", посочва той.

В публикацията си лекарят подчертава, че случаят не е изолиран и заявява, че може да даде още подобни примери, като в заключение отправя директен призив:

"Време е държавните органи да спрат да се правят, че нищо не знаят".

Д-р Христо Мазнейков

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