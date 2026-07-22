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Лишени от свобода жени почистват речни корита в Сливен

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Сливенският женски затвор

Жени, изтърпяващи присъди в затвора в Сливен, участват доброволно в почистването на участъци от реките Селишка и Новоселска в града, съобщиха от общинската администрация.

Инициативата се провежда по утвърден график и продължава вече втора седмица. Целта е да се осигури нормалната проводимост на речните корита и да се подобри състоянието на прилежащите терени.

От участъците се премахват битови отпадъци, паднали клони и дървета, които пречат на свободното преминаване на водата. От Общината посочват, че ниската тревна растителност не затруднява проводимостта на реките.

„Нашата инициатива се превърна и в тяхна. Оказаната помощ е изключително ценна", заяви Доника Радева от общинския отдел „Управление при кризи, аварии и бедствия", цитирана от БТА.

Тя благодари на жените, включили се доброволно в дейностите, както и на ръководството на Затвора в Сливен за сътрудничеството и подкрепата.

Почистването ще продължи според утвърдената планова програма. Дейностите са насочени към поддържането на речните корита в добро състояние и намаляването на риска от затруднено оттичане на водата.

Сливенският женски затвор

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