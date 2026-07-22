Терзиев: До 6 месеца София ще има 396 обществени велосипеда

Кметът на столицата подписа концесионен договор със “София байкс”, които трябва да изградят системата

До 6 месеца София ще има обществена велосипедна система. Тя ще разполага с 396 велосипеда под наем, които ще бъдат разположени на 33 стоянки в центъра ба столицата. Първите 30 минути ще са безплатни. Това заяви кметът на София Васил Терзиев, който днес подписа договор за концесия за изграждането, поддръжката и експлоатацията на обществената велосипедна система „София Байкс".

”Щастлив съм, че най-накрая подписахме този договор, по който се работи от доста години насам. От 2020 г. насам нищо не се случваше. Сега ще предоставим още едно удобно средство за придвижване в града на софиянци. И правим поредна стъпка за развитие на велосипедното придвижване”, заяви Терзиев и добави, че велоалеи се предвиждат по всички проекти за пътни ремонти - бул. “Хр. Ботев” и довършването на бул. “Копенхаген”.

Според изпълнителния директор на “София Байкс” Калин Генчев подписването на концесионния договор е отнело доста време заради съдебни процедури, а след това и пандемията, но това е позволило сега “София да има най-съвременната bike share система, стъпвайки на опита на други европейски градове”.

След първите 30 минути ползването на велосипед от системата ще е на цената на билет за градски транспорт. Самите велосипеди са оборудвани със заключващ механизъм и имат gps модул. Защитени са със система против кражба. Стоянките пък са от модулен тип, за да не се налагат монтажни дейности по тротоарите и са соларни.

Наемът им ще става през мобилно приложение след регистрация. То ще помага за намиране, наемане, плащане и връщане на велосипеда.

Системата ще има и уеб портал, който ще осигурява мониторинг в реално време.

В момента такава система имат над 150 европейски града и с нея се извършват над 200 милиона пътувания годишно.

”София байкс” ще инвестират 1,4 млн. евро в изграждането на системата и ще платят на общината минимум 840 000 евро такса на общината за срока на концесията, който е 8 г.

Процедурата по избор на концесионер беше проведена през 2017 г. Тогава тя бе гласувана от Столичния общински съвет, въпреки протестите на съветници от “Спаси София”, ДБ и БСП заради предвидените като част от концесията 150 рекламни елемента, които ще се поставят в центъра. Договорът обаче така и не бе подписан от тогавашния кмет Йорданка Фандъкова.

Генчев обясни, рекламните елементи ще са от типа “ситилайт” и чрез тях системата за обществени велосипеди ще се самоиздържа, тъй като тя имала социална функция, ползването за първия половин час е безплатно, а след това цената била достъпна, за да може да се ползва от повече хора.