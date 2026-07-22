Ракета, изстреляна срещу градоносен облак, изпепели 100 декара пшеница

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Ракета, изстреляна срещу градоносен облак, е причинила пожара в землището на сливенското село Трапоклово на 20 юли. Огънят е унищожил около 100 декара пшеница, съобщиха от Регионалната дирекция „Борба с градушките" – Старо село, съобщиха от БТА.

Ракетата е изстреляна в автоматичен режим в 18:45 часа от площадка РП 1926 – Трапоклово. Минута по-късно ракетострелецът е подал сигнал за възникнал пожар и силен вятър в района.

След появата на огъня са уведомени органите на пожарната. На мястото е открита част от ракетата. От дирекцията уточняват, че по принцип противоградовите ракети се разрушават във въздуха след изстрелването.

Част от засегнатия блок с пшеница вече е била ожъната, поради което първоначално е съобщено за запалено стърнище. В друга част от блока реколтата все още не е била прибрана.

Служители на Регионалната дирекция „Борба с градушките" съдействат за изясняването на случая.

Сигналът за пожара е получен в 18:49 часа в Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението" в Сливен, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

В гасенето са участвали четири екипа на пожарната, служители на Районното управление в Сливен и техника на земеделско сдружение от селото. Спасени са 40 декара посеви и три сгради.