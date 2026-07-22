Окончателно! Плащаме по-високи осигуровки след 9 дни, а парите за майки и безработни са замразени

От 1 август служителите в държавната администрация и съдебната система ще плащат 20% от осигурителните си вноски. За тази цел ще бъдат увеличени брутните им заплати, за да не падне чистият им доход. От догодина пък те ще се изравнят с частния сектор и разпределението ще е 40 на 60%. От същата дата се вдига максималният осигурител на 2300 евро. От 1 август и актуализирането на минималните осигурителни прагове. Това предвижда бюджетът на Държавното обществено осигуряване, който бе приет на второ четене след три часа дебати. Не мина нито едно предложение на опозицията.

От общо 744 позиции в осигурителната таблица, точно, 246 позиции ще бъдат на минималния праг от 620,20 евро. В момента са 728.

Така при 498 позиции от 1 август ще има увеличение на осигуровките. За бизнеса то ще е между 7,68 и 124,86 евро повече. Или при някои позиции увеличението е 70%.

В бюджета са предвидени 8,520 млрд. евро приходи, което е увеличение общо със 741,1 млн. евро. При приходите от осигурителни вноски е предвидено увеличение от 641,6 млн. евро.

За сметка на това замразени остават всички обезщетения. Майчинството през втората година ще е 398,81 евро. Минималното обезщетение за безработица на ден остава 9,21 евро, а максималното - 54,78 евро.

Бюджетът на ДОО преди всичко гарантира плащанията на пенсионери, майки, безработни и хора, които са във временна неработоспособност. Само след няколко месеца отново ще говорим за тях. Нека погледнем каква е истината - живеем в изключително тежка демографска криза. Всички уязвими групи трябва да се ползват от правата на осигурителната система. Най-важната ни задача е да не компрометираме консервативната система. Сигурна съм, че няма нито един народен представител, който да не подкрепи по-високи пенсии, обезщетения и повече права на работещите хора. Всичко това изисква време, каза социалната министърка Наталия Ефремова. И обеща цялостен пакет от мерки в следващия бюджет.

Бюджетът срещу олигархията. В него има дефинирани няколко групи олигарси - 880 хил. възрастни ще са под линията на бедност, при това с повече от 40 евро. Втората група олигарси са работещите хора, които са наказани с вдигане на осигурителната тежест без да им давате повече права. Един български гражданин ще дава минимум 125 евро повече на година за година, каза шефът на социалната комисия Венко Сабрутев.

Децата, които сега се раждат и растат в следващите 15 г. няма да могат да платят дълговите ви, каза Антон Кутев от ПБ.

Гълъб Донев е загубил 40 млрд. в този бюджет. Вие ще вземете повече дълг за пет месеца отколкото правителствата през 2022, 2023 и 2024 г. Млъкнете си, защото ставате смешен, каза лидерът на ПП Асен Василев.

Лъжете и правите манипулативни внушения. Престанете да правите нагли внушения за локомотиви, пристанище "Варна", обърна се към Венко Сабрутев Константин Проданов от ПБ.

Г-н Антон Кутев гласува Пеевски да стане председател на ДАНС. Вие бяхте част от най-лявата партия, а сега нямате 20 млн. евро за майчинските, обърна се към него Венко Сабрутев.

Не беше прието нито едно предложение на опозицията. От "Демократична България" искаха нивата на осигуровките да останат същите до края на годината.

"Възраждане" искаха работодателите да плащат само първия ден, а следващите да се поемат от държавата. Искаха и промени във втората пенсия.

Те предлагаха втората година от майчинството да е 70% от осигурителния доход. В момента е 398,81 евро. От "Продължаваме промяната" - да е равно на минималната заплата - 620,20 евро. А от ДПС - 80% от минималната заплата.

ГЕРБ, ПП, ДПС и "Възраждане" предложиха и други промени при обезщетението за майчинството. Сега майките получават 50% от него, ако се върнат по-рано на работа. ДПС иска този процент да се вдигне на 80%, ГЕРБ и ПП на 100%, а "Възраждане" на 75%.

От ГЕРБ искаха максималната пенсия също да се вдигне. Тя остана замразена на 1738,40 евро, въпреки че останалите бяха увеличени със 7,8% от 1 юли.

Според проекта на правителството минималното обезщетение за безработица на ден остава замразено на 9,21 евро, а максималното на 54,78 евро. Според ГЕРБ те трябва да се вдигнат на 14,21 и 59,78 евро. Според ПП - 15,66 и 66,56 евро. Най-щедри са от "Възраждане", които предлагат 20 и 110 евро.

От ПП искат още наследствената пенсия да е равна на линията на бедност. Сега тя е 260,63 евро, а те предлагат - 390,63 евро.