Полша поиска трупа на 7-годишно дете, удавило се в басейн в Слънчев бряг

Посолството на Полша у нас се обърнало към Окръжна прокуратура Бургас с молба да ускори връщането на трупа на 7-годишно дете, което се удави в басейн на комплекс в Слънчев бряг.

Трагедията се е разиграла във вторник по обед в басейна на луксозен комплекс в курорта. Момиченцето пристигнало на почивка с родителите си и по-малкото си братче. По едно време се отделило от тях и се преместило на друг басейн, където влязло във водата и изведнъж потънало. Не е ясно дали е имало реакция от страна на спасител. Детето било извадено от водата след намесата на летовници на басейна.

Преди да поемат към болницата обаче, се е оказало, че е късно и детето е починало.

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 123 ал. 1 от Наказателния кодекс за причиняване на смърт по непредпазливост. Полицията вече е иззела записите от камерите за видеонаблюдение в комплекса. Разпитани са и свидетели.