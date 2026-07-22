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За ден 24 шофьори дадоха положителен тест за алкохол, 11 - за наркотици

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Патрулка. Снимката е илюстративна. Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

В рамките на изминалия ден са установени общо 24 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 9 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други15 - с над 1,2 на 1000, рима са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечен да шофират 11, четирима са отказали тестване, съобщиха от МВР. 

15 263 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 17 484 водачи и пътници. Съставени са 4287 фиша и 457 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.

Патрулка. Снимката е илюстративна.

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