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Правителственият кораб на Тодор Живков се превръща в изкуствен риф за водолази

Алексей Гилтяй

[email protected]

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Водолази Снимка: пиксбей

Правителственият кораб от времето на соца "Атанас Димитров" ще се превърне в изкуствен риф за водолази. Луксозният за времето си плавателен съд ще бъде потопен до края на 2027 година. В момента се търси подходящ район с необходимата дълбочина, където корабът може да бъде позициониран във водата, съобщи БНТ. Инициативата предвижда той да се превърне в първия по рода си в България подобен изкуствен риф, оборудван със сензори за дигитален екологичен мониторинг в реално време.

"Атанас Димитров" в момента е в окаяно състояние и тепърва ще се почиства.  Корабът  е построен по поръчка на Министерството на транспорта и се е използвал основно от правителството по времето на социалистическия режим. На него висшия ешалон от БКП е правил морските разходки и е посрещал чужди дипломати.

Корабът е кръстен е на партизанина и виден комунистически деец Атанас Димитров. От борда на кораба през 1976 г. Живков ръководи тържествената церемония по откриването на Аспаруховия мост във Варна. 

В специалните каюти е имало запазено легло, мебели и килими, предназначени специално за Живков при престоите му на борда.

Водолази Снимка: пиксбей

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