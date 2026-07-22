Тримата ямболски депутати от "Прогресивна България" не подкрепиха US самолетите на "Безмер"

Кметовете на 5-те общини в област Ямбол също против военните самолети да са на авиобаза "Безмер"

Тримата ямболски депутати от "Прогресивна България" - Иван Димитров, Стоян Петков и Мирена Гуглева - Иванова, не подкрепиха решението за връщането на американските самолети-цистерни у нас. Този път те ще кацнат на авиобаза "Безмер" в е петък (24 юли) и ще останат там до 1 октомври.

Решението за това бе подкрепено от управляващите и ДПС. Лидерът на партията Делян Пеевски обяви още в понеделник, че хората му ще гласуват "за", следвайки евроатлантическите си позиции. Предложението на кабинета "Радев" мина със 136 гласа "за", но от ПБ не бяха съвсем единодушни. От 124 гласували един гласува "против" заедно с 12-те от "Възраждане", а двама се въздържаха. От ГЕРБ, "Демократична България" и "Продължаваме промяната" пък не участваха в гласуването.

Още вчера на извънредното заседание на комисията по отбрана Иван Димитров гласува "въздържал се". И изрази притеснение, че от базирането на самолетите на авиобаза "Безмер" до Ямбол може да има застрашителни резултати за живеещите в района.

Кметовете на всичките пет общини в област Ямбол се обявиха срещу разполагането на американски самолети цистерни и военен персонал в авиобаза „Безмер".

Общата позиция е подписана от кмета на Ямбол Валентин Ревански, кмета на община Тунджа Станчо Ставрев, кмета на Стралджа Атанас Киров, кмета на Елхово Петър Гендов и кмета на Болярово Христо Христов. Документът е публикуван в профилите им и във фейсбук страниците на общинските администрации.

Кметовете посочват, че след срещи и разговори с жители са установили сериозна обществена тревога за възможните последици от подобно решение. Те заявяват, че защитават сигурността, спокойствието и интересите на населението в областта.

Междувременно в село Безмер, до което се намира авиобазата, започна подписка срещу разполагането на американските самолети. Жителите имат готовност и за протести.

Вчера военният министър Димитър Стоянов обяви пред депутатите от ресорната комисия, които трябваше да гласуват проекторешението за кацането на самолетите, че още в петък ще се срещна с кмета на Ямбол Валентин Ревански, за да обсъдят базирането на самолетите на "Безмер".

В края на май - през първите си седмици на премиерския пост, Румен Радев заяви, че в телефонен разговор с президента Доналд Тръмп е поставил настойчиво въпроса за отпадането на визите за българи за САЩ, за да бъде удължен престоят на тогава базираните у нас американски самолети. Впоследствие Вашингтон изясни, че няма как да бъдат променени изискванията за отпадане на визите. А кабинетът удължи престоя на летящите цистерни до 30 юни, а не до края на юли.

Искането за базиране на самолетите на американските ВВС ще влезе в пленарната зала в сряда, защото според проекторешението на кабинета те следва да пристигнат в "Безмер" още този петък.

Вписано е и разполагането на екипажи за самолетите - до 250 военни с лично оръжие и боеприпаси.

Американските самолети кацнаха за пръв път в България на 19 февруари. Тогава от посолството на САЩ у нас, а и от Министерството на отбраната побързаха да уточнят, че става въпрос за участие в учение на НАТО, свързано с дейностите по усилена бдителност на алианса. А личният състав бе за обслужване на самолетите.

Решението е взето на 17 и 18 февруари - в последните два работни дни на кабинета "Желязков", след като военният министър Атанас Запрянов получил нота от съюзниците ни малко преди властта да бъде предадена на служебното правителство, в което той запази поста си. По-късно стана ясно, че България е разрешила на САЩ да разположи до 15 самолета с до 500 служители. Служебният външен министър Надежда Нейнски уточни, че престоят е разрешен за периода 17.02. - 15.05.

В началото на март премиерът Андрей Гюров поиска от Запрянов анализ дали самолетите не могат да бъдат преместени на някое от военните летища у нас. В крайна сметка останаха в София. Всъщност те бяха разположени на военното летище "Враждебна", но то няма капацитет за всички самолети, затова имаше и на гражданското "Васил Левски".

Приемането им у нас предизвика реакцията на Иран - в нота страната предупреди, че е готова да предприеме "ответни мерки". Последваха успокоения, че София и Техеран запазват дългогодишните си добри отношения въпреки ситуацията. През март Гърция разположи своя батарея "Пейтриът" в североизточния град Димотика, която пазеше и родното въздушно пространство. Изненадващо миналата седмица я изтегли с мотива, че е "отпаднала опасността от балистични атаки". Така небето над България в момента се пази само от съветските МиГ-29, въпреки че новите F-16 вече извършват тренировъчни полети. За да бъдат напълно усвоени и военните да могат да дават бойни дежурства с тях, ще са нужни поне 2 години.

След като кабинетът "Радев" разреши престоят на самолетите да бъде удължен до края на юни, министър Стоянов обясни, че на американците е било предлагано цистерните да бъдат преместени от гражданското летище в София на някое от военните - "Граф Игнатиево" или "Безмер". Те не дали съгласие за това, а и анализ на военното министерство показа, че само в София има място, което покрива изискванията за прием на такъв самолет, носещ гориво с обем 100 000 л.

Преди 11 дни правителството прие решение, с което военните летища "Безмер" край Ямбол и "Враждебна" в София ще бъдат ремонтирани с пари на НАТО, защото стават ключови за алианса.

Проектите за подобряване на инфраструктурата и способностите на авиобазите трябва да подобрят готовността им да приемат и поддържат съюзнически сили и техника при необходимост, ще повиши оперативната ни съвместимост с алианса и ще допринесе за укрепването на националната сигурност и колективната отбрана, пишеше в правителственото решение. С новия проект вероятно ще се направи така, че да може да се изнасят бързо и в по-големи мащаби самолети и войски към Източния фланг на НАТО. Там са базирани българските военнотранспортни самолети "Спартан".

В момента пистата в "Безмер" е дълга 3000 м, което е на границата за безопасно излитане на американските "Стратотанкер". Това означава, че през лятото заради по-разредения въздух те не могат да излитат с пълния си обем товар от гориво. Именно дължината на пистата бе причина първия път да се настоява летището в София да приеме самолетите цистерни.