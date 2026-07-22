Подлезът за парка в Добрич се наводни след проливния дъжд

40 литра дъжд се изсипаха в Добрич в сряда по обяд за по-малко от два часа, съобщиха от Хидрометеорологичната обсерватория в Добрич.

Във вторник дъждът е бил около 5 литра, между 10 и 15 литра са паднали в другите.общини на областта, добавиха оттам. Ниските части на Добрич отново се наводниха, подлезът от центъра за парка приличаше на езеро, съобщиха граждани. Наводни се и подлезът за кооперативния пазар. Затруднено беще движението на автомобили по ул. „Отец Паисий" и по бул. "3-и март" в района на прородо-математическата гимназия. По бул. "Русия" се минаваше трудно в района на на автогарата. По бул. "Добричка епопея" се събра вода по пътното платно в района на жп гара Юг.

В Добрич са подадени два сигнала за закъсали автомобили в района на поликлиника -ДКЦ 2, където при обилен валеж се получава временно завиряване с оглед на местоположението на района. На закъсалите автомобили е оказана помощ. В регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" / РД ПБЗН/ в Добрич са получени два сигнала за паднали дървета, съобщи директорът комисар Дарин Дмитров.Едното дърво е паднало по пътя в посока към село Дончево, а другото в района на автокъщите в Добрич, по пътя за Варна. Паралелно с това жители на Добрич подават сигнали до РД ПБЗН за проблеми с канализацията, поради връщане на отпадни води в техните домове.Пътуващите в закъсал автомобил по бул. „25-ти септември" в Добрич са също подали сигнал за помощ , поради невъзможност да напуснат колата си самостоятелно.

Обстановката по пътищата в област Добрич е нормална, няма сигнали за закъсали автомобили, за събиране на вода, каза дежурният в Областното пътно управление. Спокойна е обстановката в област Добрич след обилния валеж са докладвали дежурните по общини в областната администрация. Проводимостта на деретата е добра и няма подадени сигнали за повишаване на водните нива.