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Прокуратурата поиска затвор до живот за сириеца Омар, прегазил двама полицаи в Бургас

Тони Щилиянова

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Омар Аднан, който на 25 август 2022 г. прегази в Бургас двамата полицаи с автобус след кръговото на "Трапезица".

Доживотен затвор поиска Апелативната прокуратура в Бургас за сириеца Омар Аднан, който премаза двама полицаи с автобус ,пълен с нелегални мигранти на 25 август 2022 г.

Трагичният инцидент стана рано призори на оживеното бургаско кръстовище "Трапезица".

Днес делото тръгна в Апелативния съд, а магистратите трябва да се произнесат до месец ще потвърдят ли наложената  от окръжния съд присъда от 20 г затвор за сириеца. 

От своя страна адвокатът на Омар - Калин Янев поиска делото да бъде преквалифицирано в причиняване на смърт по непредпазливост, а наказанието - намалено на 15 г. затвор.

Прокурор Йовита Григорова обаче отхвърли искането на защитата. Според държавното обвинение поведението на Омар Аднан по време на инцидента показва арогантност, а деянието е извършено при евентуален умисъл, тъй като подсъдимият е забелязал полицейския автомобил, но не е предприел действия, за да избегне удара.

Прокурор Георгиева изтъкна, че има достатъчно доказателства по делото, включително и заключенията на тройна автотехническа експертиза. По делото са разпитани над 100 свидетели и вещи лица.

Пред съда Омар Аднан се извини на пострадалите и на българската държава, заявявайки, че не е искал да причини инцидента. Той реагирал погрешно в критичния момент от страх, обясни сириецът.

За затвор до живот за подсъдимия настояват и близките на двамата загинали полицаи Йордан Илиев на 43 г. и Атанас Градев на 31 г.

Омар Аднан, който на 25 август 2022 г. прегази в Бургас двамата полицаи с автобус след кръговото на "Трапезица".

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