За пръв път от 2020 г. съдът допусна промяна на пола за четирима транссексуални

За пръв път от 2020 г. Върховният касационен съд допусна промяна на данните за пола и на имената в актовете за гражданско състояние на транссексуални. Различни състави на Гражданската колегия се произнесоха по първите 4 дела, след решението на Съда на Европейския съюз по въпроса.

За правна промяна на пола у нас първо с тълкувателно решение излезе Конституционният съд, а след това и Гражданската колегия на ВКС. През март 2026 г. се произнесе и СЕС.

През 2021 г. КС прие, че понятието „пол" според конституцията трябва да се разбира само в неговия биологичен смисъл. И изрично посочи, че има възможност за промяна в актовете за гражданско състояние въз основа на самоопределяне на пола единствено за интерсексуалните (хората, които са родени с неопределени или смесени полови белези).

На базата на това решение, през 2023 г., Гражданската колегия на ВКС обяви, че обективното материално право, действащо на територията на България, "не предвижда възможност съдът да допусне в производството по реда на глава III, раздел VIII от Закона за гражданската регистрация промяна на данните относно пола, името и ЕГН в актовете за гражданско състояние на молител, който твърди, че е транссексуален", съобщава Lex.bg.

Мнозинството във ВКС тогава разви тезата, че не всички норми на Европейската конвенция за правата на човека имат пряко приложение и са "самоизпълняеми". Тогава те заявиха, че без законодателна уредба за промяна на пола в актовете за гражданско състояние, извършването ѝ е недопустимо.

След това обаче състав на ВКС реши да се обърне към съда в Люксембург и той даде задължителен за всички съдилища у нас отговор, който на практика отвори пред транссексуалните затворената с тълкувателното решение възможност за юридическа промяна на пола.

Освен това Съдът на ЕС прие за недопустима "правна уредба на държава членка, която не позволява промяна на данните относно половата идентичност, като пол, собствено, бащино и фамилно име и единен граждански номер, които са вписани в регистрите за гражданско състояние на тази държава членка, на гражданин на посочената държава членка, който е упражнил правото си на свободно движение и пребиваване в друга държава членка".

"Правото на Съюза трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска съд на държава членка да бъде обвързан от тълкуването на национална правна уредба от конституционния съд на тази държава членка, което може да представлява юридическа пречка за вписването на промяна в данните за пола в регистрите за гражданско състояние на посочената държава членка в противоречие с даденото от Съда тълкуване на правото на Съюза", бе категоричната позиция на СЕС.

На практика от 2020 г., когато бе образувано тълкувателното дело във ВКС, всички дела на транссексуални бяха спрени, а след постановяването му пък молбите бяха отхвърляни и така минаха 6 години до първите решения, с които се разпорежда промяна на данните за пола в актовете за гражданско състояние.