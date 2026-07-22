Полицията издирва мъж, задигнал 115 евро от магазин в Пловдив (Снимки)

Самоличността му все още не е установена по кадрите, МВР търси съдействие

Полицията в Пловдив разпространи снимки от охранителни камери, на които се вижда мъж, откраднал 115 евро от магазин на известна търговска верига на ул. „Цар Асен". Издирването му започнало по сигнал, че около 18 ч. на 16 юни т. г. посетител е взел от работния плот на продавача въпросната сума. В хода на проверката под наблюдение на Районната прокуратура по случая са събрани доказателства, че мъжът от предоставените кадри е взел парите. Самоличността и местонахождението му все още не са установени, затова и от МВР апелират гражданите, които го разпознават, да позвънят в дежурната част на Четвърто районно управление на телефон 032/ 932 004. Анонимността е гарантирана, уверяват от полицията.