Записват нови гласови съобщения за метрото в София

Столичното метро започва поетапното въвеждане на нова аудиоинформация за пътниците.

Нови гласови съобщения се записват за метрото в София. Те ще бъдат на български и английски, ще има данни за метролиниите и връзките помежду им, направлението на движение, както и от коя страна се отварят вратите. Също така ще има предупреждение за отстояние между влака и перона, както и за връзките с междуградските и железопътни превози.

Обновяването на оповестяването във влаковете среща технически предизвикателства, признават от "Метрополитен". Въпреки това се очаква скоро всички метровлакове да информират пътниците по нов начин, съобщи БНТ.

Старите гласови съобщения в софийското метро се използват от самото откриване на първия участък на подземната железница на 28 януари 1998 г. През всичките тези 28 години основната аудио система не е сменяна изцяло, а аудио файловете са били само допълвани и редактирани при откриването на всяка нова метростанция.