Близо 100 сигнала след пороя във Варна, наводни и сградата на общината

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Близо 100 сигнала са постъпили в Община Варна в следобедните часове заради интензивния дъжд, който се изсипа над града. Това съобщиха от общинската администрация.

По-голямата част от сигналите са за наводнени улици, подлези и помещения, както и за неработещи светофарни уредби и разместени капаци на шахти. Подадени са и сигнали за две паднали дървета на ул. „Атанас Калчев" в район „Аспарухово".

От Общината уточняват, че всички сигнали се насочват своевременно към компетентните общински дирекции и останалите отговорни институции за предприемане на необходимите действия.

Пороят е причинил проблеми и в самата сграда на Община Варна. Наводнение е регистрирано в сектор „Гражданско състояние", където вече се работи по ограничаване на последствията.

От администрацията призовават гражданите при необходимост да подават сигнали на телефон 112 или на дежурния служител в Община Варна на телефон 052/820 112.