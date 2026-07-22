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Предадоха пари в Районното в Асеновград, близо 3 месеца никой не ги търси

24 часа Пловдив онлайн

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Районното управление на МВР в Асеновград

Гражданин е забелязал парите пред търговски обект на ул. "Съединение"

Намерена парична сума в евро е предадена в Районното управление на полицията в Асеновград още на 2 май т. г., но до момента никой не е подал сигнал за изгубени банкноти. Гражданин е забелязал парите пред търговски обект на ул. "Съединение" и веднага ги е занесъл в полицията. Собственикът им може да отиде и да ги получи, след като посочи подробности – сума, купюри и други необходими детайли, съобщават от МВР.

През миналата седмица пловдивчани намериха и върнаха портмонето на пловдивчанка с 500 евро и банкови карти. Тя го загубила, докато разхождала кучето си. На 5 юли пък Йорданка Генчева от Раковски попадна на портфейл със 7000 евро на пазара в града и веднага го занесе в полицията.

Районното управление на МВР в Асеновград

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