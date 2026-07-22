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Задържаха 41-годишен, причинил смъртта на жена при катастрофата край Владая

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Пътят през Владая СНИМКА: Гугъл стрийт вю

Задържан за срок до 24 часа е 41-годишният А. С., който причини смъртта на 63-годишна при катастрофа край Владая.

 Софийска градска прокуратура ръководи разследване за причинена смърт по непредпазливост при пътнотранспортно произшествие

На на 22.07.2026 г. в гр. София, ул. „Пернишко шосе", при управление на лек автомобил, с посока на движение от гр. София към гр. Перник, са нарушени правилата за движение съгласно Закона за движение по пътищата. При реализираното пътнотранспортно произшествие с насрещно движещ се лек автомобил по непредпазливост е причинена смъртта на водача на автомобила – жена на 63 г.

Задържан за срок до 24 часа по реда на Закон за Министерството на вътрешните работи е 41-годишният А. С.

Досъдебното производство е започнало по неотложност с протокол за оглед на местопроизшествие. Иззети са двата автомобила, участвали в произшествието. Разследването се извършва от сектор „Разследване на транспортни престъпления" – СДВР под ръководството и надзора на СГП.

За горепосочените обстоятелства СГП е уведомена по реда на чл. 212, ал. 2 НПК.

Към момента се извършват действия по събиране и проверка на доказателства за изясняване на обективната истина в съответствие с изискванията на закона.

Пътят през Владая СНИМКА: Гугъл стрийт вю

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