Трима в ареста и пипната 140 г дрога след спецакцията в Севлиево

Трима задържани и над 140 грама открити наркотични вещества, това са резултатите от специализирана полицейска операция в Севлиево днес.

Иззети са четири вида наркотични вещества: 80,5 грама марихуана, 59 грама метамфетамин, 2 грама хашиш и 0,6 грама екстази. Намерени са още две електронни везни, парична сума в размер на над 10 000 евро и шест монети, част от които са с белези на културно-историческа ценност. Задържани са трима души – двама криминално проявени мъже на 40 и 46 години и жена на 36 години, посочват от ОДМВР - Габрово.

Паралелно с действията по противодействие на престъпността беше осъществен и засилен контрол по линия на пътната безопасност и обществения ред. Проверени са 660 лица, сред които 12 от криминалния контингент, както и 532 моторни превозни средства. Установено е един , обявен за общодържавно издирване, а двама са задържани за нарушаване на обществения ред.

При контролната дейност на пътя са установени 39 случая на превишена скорост. За други нарушения на ЗДвП са съставени 6 акта за установяване на административни нарушения и са наложени 63 глоби с фиш.

Специализираната полицейска операция беше проведена по разпореждане и под ръководството на директора на ОДМВР – Габрово старши комисар Илиян Иванов, с акцент върху противодействието на престъпленията, свързани с държането, разпространението и употребата на наркотични вещества, противодействието на конвенционалната престъпност и повишаването на пътната безопасност. В операцията, ръководена лично от директора на областната полиция, ст. комисар Илиян Иванов, участваха служители на ОДМВР – Габрово, Районно управление – Севлиево и Дирекция „Жандармерия".