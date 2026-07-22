Горските стартират проект с Гърция, за да спрат намаляването на пчелите

„Югозападно държавно предприятие" – Благоевград започва работа по проект за решаването на проблема с намаляващите популации на пчели и загубата на биоразнообразие в трансграничния район на Гърция и България. Предвижда се обучения за пчелари в областта на устойчивото земеделие, биологията и патологията на пчелите, както и на медоносната растителност, създаване на пчелни паркове като модели за природосъобразно производство и изграждане на съпътстваща инфраструктура, включително информационен център и зони за обучение.

Общият бюджет е 2 009 745 евро, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество „Интеррег VI-A Гърция – България 2021–2027". Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е подписан на 29 юни 2026 г. от заместник-министъра на националната икономика и финансите на Република Гърция и кмета на община Нестос. Продължителността на проекта е 24 месеца.

Бюджетът на ЮЗДП е 605 617 евро, от които 484 494 евро са финансиране от Европейския фонд за регионално развитие, а 121 123,40 евро – национално съфинансиране.

ЮЗДП ще работи за дейностите, свързани с опазването на биологичното разнообразие. Предприятието отговаря за картиране на медоносната растителност и дърветата, представляващи потенциални местообитания на диви пчелни семейства в горски територии (включително зони от мрежата Натура 2000), реновиране и управление на горски разсадник в района на община Симитли, залесяване с медоносни растителни видове и изпълнение на мерки за възстановяване на местообитанията.

Благодарение на своя институционален и оперативен капацитет, предприятието ще гарантира дългосрочната устойчивост и възможността за разширяване на постигнатите резултати на територията, която управлява.

В проекта участват още Община Нестос (Гърция, Кавала), Сдружение „Пчелари Благоевград – БИЙ 2018", Министерство на вътрешните работи (Сектор „Македония и Тракия", Солун, Гърция) .