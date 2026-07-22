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Няма повдигнато обвинение на шофьора с райски газ в порше в Пловдив, излиза от ареста

Ваня Драганова

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Двамата младежи, засечени да шофират под употребата на райски газ Кадър: инстаграм

Прокуратурата продължава да събира доказателства по досъдебното производство

На този етап не е повдигнато обвинение на 22-годишния водач на порше, сниман с райски газ на волана в автомобила си в Пловдив, научи "24 часа". Това означава, е след изтичането на 24-часовото му задържане по закона за МВР, той трябва да бъде освободен. От Районната прокуратура уточняват, че събирането на доказателства по досъдебното производство продължава. 

Разследването за пътно хулиганство започна, след като в понеделник културистът Валентин Петров засне младежа и брат му с флакони райски газ в колата на бул. "Пещерско шосе". Той качи видеото в социалните мрежи и на него се чува как шофьорът отчаяно се моли да не подава сигнал, защото има условна присъда и може да влезе в затвора. Петров обаче обявява, че не може да подмине случая заради многото катастрофи у нас. Вчера той беше разпитан във Второ районно, а днес обясни пред bTV, че е получил заплахи за убийство, а в поршето е имало и трети човек - на задната седалка. 

Двамата младежи, засечени да шофират под употребата на райски газ Кадър: инстаграм

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