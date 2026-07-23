В анкета нa 24chasa.bg 33% казват: Просто поддържайте мантинелите, а 37%: Сменяйте ги с "джърсита"

Тежки катастрофи с тирове, преминали през средните мантинели и навлезли в насрещното платно, отново разпалиха дебата за пътната безопасност през последните седмици. Затова “24 часа” пусна анкета сред читателите си на сайта 24chasa.bg, за да разбере какво мислят хората за бъдещето на мантинелите.

В анкетата гласуваха 1205 души. Оказва се, че обществото е доста разделено по темата. Над 37% смятат, че най-доброто решение е мантинелите да се заменят с бетонните блокове тип “джърси”. Според тях този тип прегради биха могли да спрат тежките камиони да преминават в насрещното при подобни катастрофи. На следващо място с малка разлика - 33%, се нареждат хората, според които не е нужно да се сменя типът на мантинелите, а просто да се поддържат добре и да се подменят навреме, когато се повредят. Почти двойно по-малко - около 18%, предпочитат да останат стоманените прегради, но да са с по-високо качество, за да са по-безопасни и за леките коли. Едва 7% са да се премине към въжени системи като тези в Швейцария - били по-еластични.