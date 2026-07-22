Къща пламна в Боянци край Асеновград, огънят тръгнал от неизползвана дълго време камина

Собствениците разчистили двора и решили да изгорят съчките

Покривът на къща в асеновградското село Боянци пламна, като тръгна от неизползвана дълго време камина. Собствениците решили да разчистят двора си и да изгорят събраните сухи съчки. Малко след запалването на камината огънят се прехвърлил към покривната конструкция, което наложило незабавната намеса на огнеборците.

Пожарникарите от Асеновград потушили пламъците, преди да обхванат цялата сграда и да причинят още по-сериозни материални щети.

Заради този случай от Пожарната напомнят, че преди използването на камина или отоплителен уред, който дълго време не е работил, трябва да се извърши проверка и почистване на комина. Натрупаните сажди и неизправностите в димоотводните тела могат да доведат до възникване на пожар и да застрашат живота и имуществото на хората.



