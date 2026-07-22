Кметът Пенчо Милков отличи плувната надежда на Русе Ан-Мари Младенова за историческия й успех

Кметът Пенчо Милков отличи с почетна грамота 13-годишната състезателка на Клуб по плуване „Локомотив" Ан-Мари Младенова за изключителното ѝ представяне на Държавното първенство по плуване за младша възраст на 50-метров басейн, проведено в Пловдив. Младата русенка спечели златен медал във всичките си пет старта и подобри националния рекорд на 100 метра гръб – постижение, което не е било надминато в продължение на 37 години.

Срещата се проведе в сградата на Професионалната гимназия по речно корабостроене и корабоплаване, където се намира басейнът, в който състезателите на клуба провеждат своите тренировки. Кметът връчи поздравителен адрес на екипа на „Локомотив" за отдадената треньорска работа и отправи специални благодарности към треньорката на Ан-Мари Севиляй Сали за нейния професионализъм и всеотдайност. На събитието присъстваха още директорът на дирекция „Младежки дейности и спорт" Огнян Стефанов, директорът на ОП „Спортни имоти" Лачезар Иванов и главният треньор на клуба Деян Донков.

„Русе винаги е намирал своята сила в хората, които с труд, талант и любов прославят нашия град. Вярвам, че когато едно дете расте с мечти и постоянство, то може да пренапише историята и да вдъхнови следващите поколения. Ан-Мари е гордост за Русе и доказателство, че големите победи започват от малките крачки, правени всеки ден с много труд", заяви кметът. Той допълни още, че Община Русе ще продължи да подкрепя младите спортисти и треньорите им, защото техните успехи са най-яркото доказателство, че инвестицията в децата и спорта е инвестиция в бъдещето на града.

Ан-Мари Младенова завоюва пет златни медала в дисциплините 400 метра съчетано плуване, 200 метра съчетано плуване, 50 метра гръб, 100 метра гръб и 200 метра гръб. С време от 1:05.81 минути на 100 метра гръб тя подобри националния рекорд на Мария Кочева (1:05.83), поставен през 1988 г.

С впечатляващото си представяне младата състезателка заслужено се утвърди като една от звездите на държавния шампионат и вписа името на КП „Локомотив" сред носителите на национални рекорди в българското плуване. По думите на кмета Пенчо Милков нейното постижение е повод за гордост за цялата русенска спортна общност и още едно доказателство, че градът продължава да възпитава талантливи и вдъхновяващи млади хора.