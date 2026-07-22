В Тервелско падна 60 литра дъжд на кв. м

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

По данни на дежурните в Хидрометеорологична станция в Добрич до 15.30 ч. в сряда най-големи количества дъжд са паднали в Тервел и Владимирово — по 60 л на квадратен метър.

50 л/кв. м е регистрираният валеж от валежомерна станция в Карапелит. Количеството дъжд, паднало в Добрич е 41 л/кв. м, в Дуранкулак — 35 л/кв. м. Най-малко валежът е бил в района на Спасово — 28 л/кв. м, Каварна — 21 л/кв. м и Оброчище — 10 л/кв. м.

Според информация на областната администрация, обстановката в Добричко е спокойна.