Пожар горя край Хисаря, обхвана над 220 декара сухи треви и храсти (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пожар е избухнал на крайпътната ивица на изхода на Хисаря в посока Пловдив и за минути се е разраснал заради силния вятър. Обхванал е над 220 декара сухи треви и храсти, съобщиха от Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". Това е станало ден след тежките наводнения в Пловдив.

6 екипа на Пожарната и Доброволно Формирование Хисаря са се борили с огъня и той е бил локализиран преди да причини още по-сериозни щети.

Пожарът е резултат от човешка небрежност, съобщават още от Пожарната служба в града.