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Пожар горя край Хисаря, обхвана над 220 декара сухи треви и храсти (Снимки)

24 часа Пловдив онлайн

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Пожар е избухнал на крайпътната ивица на изхода на Хисаря в посока Пловдив Снимка: Пожарната в Пловдив

Пожар е избухнал на крайпътната ивица на изхода на Хисаря в посока Пловдив и за минути се е разраснал заради силния вятър. Обхванал е над 220 декара сухи треви и храсти, съобщиха от Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". Това е станало ден след тежките наводнения в Пловдив.

6 екипа на Пожарната и Доброволно Формирование Хисаря са се борили с огъня и той е бил локализиран преди да причини още по-сериозни щети.

Пожарът е резултат от човешка небрежност, съобщават още от Пожарната служба в града.

Пожарът за минути се е разраснал заради силния вятър.
Пожарът за минути се е разраснал заради силния вятър.
Обхванал е над 220 декара сухи треви и храсти
Обхванал е над 220 декара сухи треви и храсти

Пожар е избухнал на крайпътната ивица на изхода на Хисаря в посока Пловдив Снимка: Пожарната в Пловдив
Пожарът за минути се е разраснал заради силния вятър.
Обхванал е над 220 декара сухи треви и храсти

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