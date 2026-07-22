Слави Трифонов: Решението на Радев за самолетите е грешно, лицемерно и опасно

"Искаме американски бойни самолети в "Безмер" за една война, която не е наша, но можем да станем цел" - за това ли гласувахте?, пита лидерът на ИТН

Аз мисля, че ние можем да бъдем лоялен и коректен партньор както на НАТО, така и на САЩ, без да се съгласяваме тези самолети да бъдат в България. Решението на Радев е грешно, лицемерно и, най-лошото - опасно. Излишно е да импровизирам какво би станало, ако Иран реши да ни отговори.

Това коментира във фейсбук лидера на ИТН Слави Трифонов, след като днес парламентът прие американските военни самолети-цистерни да кацнат на авиобаза "Безмер" в петък. Според решението, което бе прието у нас ще останат до 8 самолета и до 250 военни, които да подпомагат военните действия на САЩ в Близкия изток. Вписано е, че периодът за това е от петък (24 юли) до 1 октомври.

Кметовете на всичките пет общини в област Ямбол се обявиха срещу разполагането на американски самолети цистерни и военен персонал в авиобаза „Безмер".

Общата позиция е подписана от кмета на Ямбол Валентин Ревански, кмета на община Тунджа Станчо Ставрев, кмета на Стралджа Атанас Киров, кмета на Елхово Петър Гендов и кмета на Болярово Христо Христов. Документът е публикуван в профилите им и във фейсбук страниците на общинските администрации.

Кметовете посочват, че след срещи и разговори с жители са установили сериозна обществена тревога за възможните последици от подобно решение. Те заявяват, че защитават сигурността, спокойствието и интересите на населението в областта.

Междувременно в село Безмер, до което се намира авиобазата, започна подписка срещу разполагането на американските самолети. Жителите имат готовност и за протести.

Вчера военният министър Димитър Стоянов обяви пред депутатите от ресорната комисия, които трябваше да гласуват проекторешението за кацането на самолетите, че още в петък ще се срещна с кмета на Ямбол Валентин Ревански, за да обсъдят базирането на самолетите на "Безмер".

В края на май - през първите си седмици на премиерския пост, Румен Радев заяви, че в телефонен разговор с президента Доналд Тръмп е поставил настойчиво въпроса за отпадането на визите за българи за САЩ, за да бъде удължен престоят на тогава базираните у нас американски самолети. Впоследствие Вашингтон изясни, че няма как да бъдат променени изискванията за отпадане на визите. А кабинетът удължи престоя на летящите цистерни до 30 юни, а не до края на юли.

Американските самолети кацнаха за пръв път в България на 19 февруари. Тогава от посолството на САЩ у нас, а и от Министерството на отбраната побързаха да уточнят, че става въпрос за участие в учение на НАТО, свързано с дейностите по усилена бдителност на алианса. А личният състав бе за обслужване на самолетите.

Решението е взето на 17 и 18 февруари - в последните два работни дни на кабинета "Желязков", след като военният министър Атанас Запрянов получил нота от съюзниците ни малко преди властта да бъде предадена на служебното правителство, в което той запази поста си. По-късно стана ясно, че България е разрешила на САЩ да разположи до 15 самолета с до 500 служители. Служебният външен министър Надежда Нейнски уточни, че престоят е разрешен за периода 17.02. - 15.05.

В началото на март премиерът Андрей Гюров поиска от Запрянов анализ дали самолетите не могат да бъдат преместени на някое от военните летища у нас. В крайна сметка останаха в София. Всъщност те бяха разположени на военното летище "Враждебна", но то няма капацитет за всички самолети, затова имаше и на гражданското "Васил Левски".

Приемането им у нас предизвика реакцията на Иран - в нота страната предупреди, че е готова да предприеме "ответни мерки". Последваха успокоения, че София и Техеран запазват дългогодишните си добри отношения въпреки ситуацията. През март Гърция разположи своя батарея "Пейтриът" в североизточния град Димотика, която пазеше и родното въздушно пространство. Изненадващо миналата седмица я изтегли с мотива, че е "отпаднала опасността от балистични атаки". Така небето над България в момента се пази само от съветските МиГ-29, въпреки че новите F-16 вече извършват тренировъчни полети. За да бъдат напълно усвоени и военните да могат да дават бойни дежурства с тях, ще са нужни поне 2 години.

След като кабинетът "Радев" разреши престоят на самолетите да бъде удължен до края на юни, министър Стоянов обясни, че на американците е било предлагано цистерните да бъдат преместени от гражданското летище в София на някое от военните - "Граф Игнатиево" или "Безмер". Те не дали съгласие за това, а и анализ на военното министерство показа, че само в София има място, което покрива изискванията за прием на такъв самолет, носещ гориво с обем 100 000 л.

Ето и целият пост на Слави Трифонов:

Днес депутатите на Радев послушно гласуваха американските самолети да дойдат в България, в Безмер. Подкрепиха ги от ДПС. „Възраждане" бяха против, а ГЕРБ, ПП и ДБ не влязоха в залата да гласуват.

Така стоят нещата. Така изглежда сега българският парламент.

Това е решение на Румен Радев и отговорността е изцяло и единствено негова.

Сега погледнете навътре в себе си и си кажете - харесва ли ви това решение? Вие одобрявате ли американски самолети цистерни, които участват в бойните действия срещу Иран, да бъдат ситуирани в България, в Безмер? Съгласни ли сте с това? Смятате ли, че това решение е правилно?

И ако отговорът е „не", трябва да приемете факта, че нищо не можете да направите. Каквото е трябвало, сте го направили на изборите. И сега всички заедно с вас сме зрители.

Уважаеми зрители, спите ли?

Аз мисля, че ние можем да бъдем лоялен и коректен партньор както на НАТО, така и на САЩ, без да се съгласяваме тези самолети да бъдат в България. Решението на Радев е грешно, лицемерно и, най-лошото - опасно. Излишно е да импровизирам какво би станало, ако Иран реши да ни отговори.

Всъщност вие това ли казахте, когато гласувахте за Радев? Казахте си: „Искаме американски бойни самолети в "Безмер" за една война, която не е наша, но можем да станем цел"... и пуснахте бюлетината.

За това ли гласувахте?

Сега трябва всички да се информираме къде е най-близкото бомбоубежище. За целта най-добре да попитаме местния представител на Прогресивна България - той със сигурност трябва да знае.