Вижте какво реши правителството днес

Министерският съвет предлага на Народното събрание да ратифицира Меморандум за разбирателство относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2021-2028 г.

Министерският съвет прие Решение, с което се предлага на Народното събрание да ратифицира Меморандум за разбирателство относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2021-2028 г., подписан на 18 ноември 2025 г. в гр. София.

Република България ще получи финансова подкрепа на стойност 106 098 357 евро с цел намаляване на икономическите и социални различия в Европейското икономическо пространство, както и за укрепване на двустранните отношения със страните-донори.

В рамките на Норвежкия финансов механизъм 2021 - 2028 г. ще се подкрепят проекти в тематични области: Европейски зелен преход; Демокрация, върховенство на закона и човешки права и Социално включване и устойчивост.

Предвидени са мерки в рамките на четири програми:

- Програма „Устойчивост на водите", Програмен оператор: Министерството на околната среда и водите, бюджет: 8 000 000 евро;

- Програма „Иновации", Програмен оператор: Иновация Норвегия, бюджет: 30 000 000 евро;

- Програма „Правосъдие", Програмен оператор: Министерство на правосъдието, бюджет: 36 600 000 евро;

- Програма „Вътрешни работи", Програмен оператор: Министерство на вътрешните работи, бюджет: 25 000 000 евро.

Очаква се разработването на програмите от страна на определените програмни оператори да приключи през 2026 г., след което да стартира изпълнението на предварително дефинираните проекти и да бъдат обявени първите покани за набиране на проектни предложения.

Крайният срок за изпълнение на проектите е до 30.04.2031 година.

Одобрен е проект на Споразумение с Гърция за изграждане и функциониране на център за полицейско и митническо сътрудничество

Министерският съвет одобри проект на Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за изграждане и функциониране на център за полицейско и митническо сътрудничество, като основа за водене на преговори.

С документа се определят общите положения във връзка с функционирането на центъра, формите и методите на сътрудничество, защитата на данните и информацията, както и създаването на съвместни комисии, които да подпомагат изпълнението му. Проектът на Споразумение предвижда разширяване на обхвата и дигитализиране на обмена на информация, актуализиране на компетентните органи, въвеждане на съвместни обучения на служителите и др.

С влизането му в сила ще бъде отменено действащото Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за изграждане и функциониране на контактен център за сътрудничество между органите на граничната охрана, полицията, митниците и службите за административен контрол на чужденците, подписано в София на 29 април 2008 г.

Компетентните органи за прилагане на споразумението от българска страна са Министерството на вътрешните работи и Агенция „Митници" към министъра на финансите.

С друго правителствено решение е одобрен Протокол между Министерството на вътрешните работи на Република България и Министерството за защита на гражданина на Република Гърция за създаване на съвместни патрули и други съвместни операции за опазване на обществения ред и сигурността и предотвратяване на престъпления в прилежащите райони по вътрешната граница между Република България и Република Гърция.

Протоколът създава правна и организационна рамка за осъществяване на съвместни патрули и съвместни операции между компетентните органи на двете държави в прилежащите вътрешни гранични райони. Целта е засилване на практическото полицейско сътрудничество, повишаване на сигурността и подобряване на координацията при противодействието на престъпността и опазването на обществения ред.

Приемането на протокола ще допринесе за по-ефективен обмен на информация и оперативно взаимодействие между българските и гръцките правоохранителни органи, включително в контекста на членството на двете държави в Шенгенското пространство и засиленото трансгранично движение на хора и превозни средства.

Протоколът ще създаде условия за по-бърза реакция при инциденти и трансгранични заплахи, както и за провеждането на координирани действия в областта на превенцията и противодействието на престъпността и нелегалната миграция.

Компетентен орган по изпълнението на Протокола е Министерството на вътрешните работи.

Утвърден е съставът на българската част от смесена експертна комисия във връзка с меморандума за откриване съвместен граничен контролно-пропускателен пункт Калотина 2

Министерският съвет одобри проект на Решение за утвърждаване състава на българската част от смесена експертна комисия и за даване на мандат по чл. 3 от Меморандума между Правителството на Република България и Правителството на Република Сърбия за определяне на условия за откриване на съвместен граничен контролно-пропускателен пункт Калотина 2 (Република България) и Градина 2 (Република Сърбия).

В състава на Комисията са включени представители на компетентните в Република България институции, които да предприемат действия за уточняване на основните технически характеристики на новия контролно-пропускателен пункт, в т. ч. техническите му параметри; режима на функционирането; инфраструктурата, видовете товари и пътници.

Смесената експертна комисия ще работи и ще взема решения в съответствие с указанията на правителствата на двете страни във връзка с чл. 3 от Меморандума.

Изменя се Правилникът за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ).

С новите текстове се прецизират разпоредби, свързани с организацията, управлението и функционирането на въоръжените сили, правата, задълженията и статута на военнослужещите и цивилните служители и осигуряването на ефективно взаимодействие между различните структури в отбраната. Актуализират се и разпоредби, съотносими към военнослужещите и цивилните служители в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, в съответствие с промените в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, които бяха приети през 2025 г.

С направените промени ще се подобри ефективността и реда за изпълнението на разпоредбите на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Измененията ще влязат в сила от деня на обнародването на Постановлението в Държавен вестник.

Правителството прие промени в договора за придобиване на боеприпаси за бойните машини „Страйкър"

Министерският съвет одобри проект за изменение и допълнение на международен договор „Придобиване на боеприпаси за машини „Страйкър".

Приетият проект намалява стойността на договора с $12 657 483 и предвижда промени в неговото съдържание. Част от промените са намаляване на количеството боеприпаси, коригиране на времеви параметри и промяна в схемата на плащане по договора. С предложеното изменение не се намаляват способностите на бойните машини „Страйкър", заявени в изискванията на българската страна при подписване на договора.

Правителството упълномощава министъра на отбраната да подпише изменението, при условията на последваща ратификация.

Кабинетът предлага ратифициране на Договор и Меморандум за разбирателство за придобиването на минни ловци за Военноморските сили

Министерският съвет одобри предложение до Народното събрание за ратифициране на Договор за продажба между Министерството на отбраната на Република България и държавата Нидерландия за придобиването на минни ловци клас „Трипарти", както и на Меморандум за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България, министъра на отбраната на Кралство Белгия и министъра на отбраната на Кралство Нидерландия относно прехвърлянето на минни ловци клас „Трипарти". Меморандумът обхваща и прехвърлянето на съоръжение за обучение на екипажи, резервни части и допълнително оборудване.

Проектът предвижда придобиването на общо седем кораба тип „минен ловец" от Кралство Белгия и Кралство Нидерландия. Корабите разполагат със съвременно оборудване за откриване, класифициране, идентифициране и унищожаване на мини и миноподобни обекти, отговарят на стандартите на НАТО и към момента се експлоатират от белгийските и нидерландските Военноморски сили.

Ангажиментът на България включва заплащането на ремонтно-възстановителните дейности по седемте кораба до достигане на стандартите за оперативна готовност, както и обучение на екипажите. Придобиването на корабите ще даде възможност на Военноморските сили да изпълняват поставените им задачи по осигуряване на отбраната и морската сигурност в националните морски пространства, както и да оказват съдействие на други национални структури.

Агенцията за качеството на социалните услуги ще може да проверява и доставчици с отнет лиценз

Агенцията за качеството на социалните услуги ще може да проверява лица, чийто лиценз за социални услуги е бил отнет, прекратен или отказан. Това предвиждат промени в Наредбата за качеството на социалните услуги, които бяха одобрени от правителството. По този начин ще се подобри контролната дейност на Агенцията и тя ще може по-ефективно да инспектира лица, които нерегламентирано предлагат социални услуги без лиценз.

Приетите промени целят и подобряване на качеството на социалните и интегрираните здравно-социални услуги чрез актуализиране на стандартите и критериите за качество. Въвеждат се конкретни изисквания към ръководителите на услугите. Регламентират се различни типове резидентна грижа за пълнолетни лица с увреждания, което ще позволи по-доброто организиране и финансиране на услугите.

Въвеждат се допълнителни мерки за безопасност. Сред тях са изисквания за подходяща температура през цялата година, както и забрана за съхранение на лекарствени продукти, които не са предписани на настанените в резидентна услуга или подслон. Облекчава се достъпът за лица с деменция до резидентна и дневна грижа въз основа на медицински протокол до получаване на ТЕЛК или НЕЛК.

Промените в стандартите и критериите за качество на социалните услуги ще влязат в сила от 1 януари 2028 г.

Приети са промени и в Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги. Те предвиждат, в случай че община поиска да увеличи броя на потребителите на държавно финансирана социална услуга, Агенцията за качеството на социалните услуги задължително да дава становище дали специализираната среда отговаря на стандартите за качество.

Одобрени са резултатите от участието на България в Съвета на ЕС по заетост и социална политика

Правителството одобри резултатите от участието на България в заседанието на Съвета на ЕС по заетост и социална политика, което се проведе на 29 юни 2026 г. в Люксембург.

По време на форума министрите проведоха три дебата. В хода на първия дебат държавите членки обърнаха внимание на необходимостта от подобряване на обмена на данни между компетентните институции за проследяване на положението на мобилните работници с цел намаляване на злоупотреби. Фокусът на втория дебат беше поставен върху изпълнението на първата по рода си Европейска Стратегия за борба с бедността и ефективното й прилагане.

В рамките на дискусиите по третия дебат министрите обсъдиха предизвикателствата, свързани с осигуряването на адекватни, сигурни и финансово достъпни жилища за студенти и млади хора.

Министърът на труда и социалната политика ще подпише Спогодба за регулиране на трудовата миграция с Узбекистан

Правителството одобри проекта на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Узбекистан за регулиране на трудовата миграция (Спогодбата).

Предвижда се Спогодбата да се прилага за граждани на България и Узбекистан с трудов договор и разрешение за пребиваване на територията на другата страна. Целта на документа е да даде допълнителна възможност за осигуряване на работници за сектори от икономиката на България, в които има недостиг на работна сила.

Със Спогодбата се регламентира наемането без отделно разрешение за работа на узбекистански работници в България за срок до 1 година с възможност за последващо удължаване за общо до 3 години. Урежда се и обменът на сезонни работници между двете страни за период до 9 месеца годишно.

Наетите по Спогодбата работници ще имат същите трудови права, задължения и защита на работното място, които са в сила за местните работници.

Държавната агенция за закрила на детето ще ръководи прибирането на деца в риск от чужбина

Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) ще ръководи процеса по прибиране в България на деца, които са станали жертва на трафик или са оставени без придружител в чужда държава. Това предвиждат промени в Устройствения правилник на ДАЗД, които бяха одобрени от правителството.

Към настоящия момент в българското законодателство липсва ясно определен орган, който да носи пълната отговорност за организацията, координацията и осъществяването на репатрирането на деца в риск от чужбина. Съгласно новите разпоредби ДАЗД ще поеме водеща роля в този процес.

Промяната ще даде възможност на държавата да реагира по-бързо в кризисни ситуации и да гарантира, че интересът на децата ще бъде защитен по най-добрия начин. Те ще могат да разчитат и на навременна психологическа и социална подкрепа.

За последните пет години Държавната агенция за закрила на детето е съдействала за връщането на около 20 деца в страната, предимно от страни-членки на Европейския съюз.

С над 431 хил. евро се финансират две национални програми в образованието

Финансиране в размер на 431 846 евро по две национални програми в образованието одобри Министерският съвет. Средствата са за изграждане на площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата и подготовката на ученици по професия „Приложен програмист".

По Национална програма „Безопасност на движението по пътищата" са предвидени 180 539 евро. Финансирането ще бъде използвано за изграждане на външни и вътрешни площадки за обучение в 86 общински детски градини, 74 общински училища и едно училище към Министерството на културата, които досега не са получавали средства по този модул. Целта е децата и учениците да изграждат практически умения и отговорно поведение като участници в движението по пътищата.

По Национална програма „Обучение за ИТ умения и кариера" се осигуряват 251 307 евро за общински училища за обучение по професията „Приложен програмист" през втория срок на учебната 2025/2026 г. и първия срок на учебната 2026/2027 г. Чрез програмата се дава възможност на повече ученици да придобият професионална квалификация и успешно да се реализират на пазара на труда или да продължат обучението си във висши училища в направленията „Информатика" и „Компютърни науки".

Министерският съвет одобри разделяне на Факултета по обществени науки в Бургаския държавен университет в две нови звена

Факултетът по обществени науки в Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров" се преобразува в две нови звена - Факултет по бизнес и предприемачество и Факултет по педагогика и хуманитарни науки, реши Министерският съвет. Това става по искане на ректора на университета след решение на академичния съвет и положителна оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация.

Мотивът е, че ще се постигне по-добро съответствие между академичния капацитет и професионалните направления, в които се осъществява обучението, развитието на профилирани академични направления в областта на педагогическите, хуманитарните и икономическите науки, както и подобряване на качеството на обучението и научноизследователската дейност.

Студентите продължават обучението си по специалностите, по които са приети, в двете нови звена. Във Факултета по бизнес и предприемачество ще има обучение по 22 специалности в 4 професионални направления -„Администрация и управление", „Икономика", „Туризъм" и „Общо инженерство". В бъдещия Факултет по педагогика и хуманитарни науки ще има обучение по 29 специалности в степените „бакалавър" и „магистър", както и две докторски програми, в три акредитирани професионални направления - „Педагогика", „Педагогика на обучението по..." и „Филология".

Висшите училища вече ще издават и съхраняват документи в електронен вид

Освен главната книга, висшите училища ще водят в електронен вид и книгата за регистриране на издаваните дипломи. Запазена е възможността, едновременно с воденето и съхраняването в електронен вид, по своя преценка висшето училище да води и съхранява главната книга и книгата за регистриране на дипломи и на хартиен носител. Това предвиждат промени в Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища, които Министерският съвет одобри. Те имат за цел да приведат нормативната уредба в съответствие с европейските стандарти за дигитализация, достъп и обмен на информация.

Други изменения са свързани с придаване на факултативен характер на някои документи, които повечето висши училища вече не издават поради наличието на електронни системи, които ги дублират като съдържание, като студентската (курсантска) книжка, която вече ще се издава след решение на академичния съвет на висшето училище, а академична справка и уверение - по искане на обучавания, които вече ще могат да се издават, водят и съхраняват в електронен вид.

Към данните, идентифициращи притежателя на дипломата, се предвижда да отпадне като задължителен реквизит снимката, заверена с печата на висшето училище. Причината е, че съвременната свързаност на различните електронни системи и допълнителните защити на дипломата дават много по-голяма сигурност за притежателя на документа.

Правителството се разпореди с имоти

Министерският съвет взе решение да промени статута на имоти от частна държавна в публична държавна собственост и да ги предостави безвъзмездно за управление на Националната агенция за приходите (НАП). Те се намират в град София, ул. „Врабча" № 23. Включват поземлен имот с площ 2181 кв. м, заедно с построената върху него административна и делова сграда, със застроена площ 554 кв. м, състояща се от сутерен, партер и пет етажа. Помещенията са необходими за осигуряване на нормалните функции на НАП и ще подобрят значително условията за работа в централната администрация на Агенцията. В Централното управление на НАП, намиращо се в гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков" № 52, е налице остър недостиг на работни пространства, зали за обучения, конференции, форуми, работни срещи и други. Наличните помещения не отговарят напълно на съвременните норми за ергономични и физиологични изисквания за осигуряване на нормално протичане на работния процес, с които са съобразени повечето бизнес сгради в страната. Предоставянето за управление на НАП на цялата сграда на ул. „Врабча" № 23 ще удовлетвори по най-подходящ начин потребностите на ведомството от сграден фонд и ще създаде условия за оптимално ползване и управление на целия сграден комплекс, с което трайно ще бъдат решени дългогодишните нужди от осигуряване на паркоместа и работни пространства, гарантиращи безпрепятствено протичане на работния процес. Това, от своя страна, ще предостави възможност за освобождаване на помещенията, ползвани към момента от НАП, и възможност те да бъдат ползвани от други държавни структури.

С друго решение правителството разреши „Холдинг Български държавни железници" ЕАД да продаде част от недвижим имот, с местонахождение к.к. Чайка, собственост на дружеството.

Правителството взе също така решение да промени статута на имот, предоставен за управление на Агенция „Митници", от частна държавна в публична държавна собственост. Имотът се намира в гр. София, район „Надежда", бул. „Рожен" № 41, заедно с построените в него две сгради.

Определянето на дължими годишни такси за ползване на радиочестотен спектър се прецизира според броя на регистрираните жители

Правителството одобри промени в Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения. С промените се преодолява празнота в нормативната уредба и се създава яснота при определяне и събиране на дължимите годишни такси за ползване на радиочестотния спектър.

Въвежда се изрично позоваване на данните от последното официално преброяване на населението, извършено от Националния статистически институт, като критерий за определяне броя на регистрираните жители. Възстановява се таблицата към чл. 1, т. 2 от тарифата, определяща зоните според броя на регистрираните жители. Изменението е съобразено с европейското законодателство.

Одобрена е позицията на Република България за предстоящото неформално заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство

Кабинетът одобри позицията на Република България за предстоящото Неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, част „Рибарство", което ще се проведе в периода 28 - 29 юли 2026 г.

По време на неформалното заседание, министрите на земеделието ще проведат дискусия на тема „Обновяване на поколенията в рибарството".

Страната ни счита, че осигуряването на приемственост между поколенията е от решаващо значение за дългосрочната жизнеспособност, устойчивост и конкурентоспособност на сектора. Важно е рибарството да се популяризира като привлекателна, желана и перспективна кариера, предлагаща достойни условия на труд и справедливо възнаграждение, възможностите за иновативни модели на работа и свързването на производството с директни продажби или туризъм.

Република България подкрепя мерки за привличане и насърчаване на участието на повече млади хора в сектора, подпомагане на стратегии за развитие на местните крайбрежни и рибарски общности, за работа на регионално ниво за растеж, насърчаване на специализирано обучение и подобряване на квалификациите. Считаме, че от особено значение е научни и образователни организации, университети и неправителствени организации, включително професионални организации в сектора, да имат основна водеща роля.

Република България отчита приноса на жените в сектора на рибарството. Насърчаването на равните възможности и признаването на ролята на жените следва да бъдат неразделна част от политиките за обновяване на поколенията.

Правителството одобри позицията на България за Неформалната среща на министрите на ЕС по околна среда

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в Неформалната среща на министрите на Европейския съюз по околна среда, която ще се проведе на 23 и 24 юли 2026 г. в гр. Дъблин, Ирландия.

Министрите ще обсъдят декарбонизацията като фактор, благоприятстващ конкурентоспособността, лидерството на Европейския съюз в международната екологична дипломация и ролята на кръговата икономика за дългосрочния просперитет на Европа. България поддържа позиция, че Европейският съюз следва да съчетава постигането на климатичните цели с икономическа устойчивост, конкурентоспособност на индустрията и социално благосъстояние на гражданите.

В дневния ред на Неформалната среща е предвидена и дискусия за бъдещето на европейската екологична дипломация и подготовката на Европейския съюз за СОР31 по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата и СОР17 по Конвенцията за биологичното разнообразие. Дискусията ще бъде насочена към определяне на стратегическите приоритети на Съюза, укрепването на партньорствата с ключови международни партньори и повишаването на ефективността на европейската екологична дипломация в условията на променящата се геополитическа среда. България ще подчертае необходимостта Европейския съюз да съчетава амбициозна политика в областта на климата и биоразнообразието с конкурентоспособност, енергийна сигурност и ефективни международни партньорства, както и да насърчава изпълнението на вече поетите ангажименти чрез по-стратегическа и координирана екологична дипломация.

Министрите ще проведат дебат и за ролята на кръговата икономика за укрепване на конкурентоспособността, устойчивостта и стратегическата автономност на Европейския съюз. България ще подчертае, че кръговата икономика следва да бъде стратегически инструмент за укрепване на конкурентоспособността и ресурсната сигурност на ЕС чрез развитие на единния пазар на вторични суровини, висококачествено рециклиране и намаляване на зависимостта от внос на критични суровини. Страната ни ще подкрепи изграждането на координирана европейска рамка, която съчетава екологичните цели с индустриалната политика и насърчава иновациите и инвестициите в кръгови бизнес модели.

Правителството измени решението относно дейсносите по системна интеграция

Министерският съвет прие Решение за изменение и допълнение на РМС № 727 от 2019 г. за определяне на административните органи, които при изпълнението на своите функции, свързани е дейности по системна интеграция, възлагат изпълнението на тези дейности на системния интегратор - „Информационно обслужване" АД, с което се осигуряват условия за сигурен и непрекъснат обмен на данни и предоставяне на услуги между административните органи, гражданите и бизнеса в сектор „Туризъм". Решението предвижда прилагането на единни държавни политики за надеждна работа на информационните системи, защита и съхранение на личните данни и информацията, както и за повишаване на мрежовата и информационната сигурност.

Създаването на съвременна технологична среда за изпълнение на националните политики и инициативи в туризма ще подпомогне усилията на Министерството на туризма за утвърждаването на България като сигурна, модерна и предпочитана туристическа дестинация.

Приет е План за 2026 г. за изпълнение на Националната стратегия за младежта

Министерският съвет прие План за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2021-2030) за 2026 г. Планът предвижда реализирането на програми, инициативи насочени към осигуряване на по-високо качество на живот на младите хора у нас, преодоляване на младежката безработица, повишаване на гражданската активност, насърчаване на здравословен и природощадящ начин на живот, насърчаване на културата и творчеството сред младите и др.

Планът за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2021-2030) за 2026 г. представлява информация за планираните дейности на всички общини и ресорни държавни институции, свързана с грижата за младите хора у нас.

Правителството одобри законопроект за насърчаване на ремонта на стоки и повишаване защитата на потребителите

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за предоставяне на цифрово съдържание, цифрови услуги и за продажба на стоки.

Със законопроекта в националното законодателство се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2024/1799 на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за насърчаване на ремонта на стоки. Предлаганите изменения са насочени към удължаване на жизнения цикъл на продуктите, стимулиране на ремонта вместо тяхната преждевременна подмяна и повишаване нивото на защита на потребителите.

Една от основните мерки предвижда удължаване с една година на законовата гаранция, когато потребителят избере ремонт на дефектната стока вместо нейната замяна. Създава се и задължение за продавачите да информират потребителите за това тяхно право и да насърчават ремонта като предпочитано средство за привеждане на стоката в съответствие.

Законопроектът въвежда и изисквания за ремонтопригодност на определени категории стоки, сред които перални машини, съдомиялни машини, хладилници, мобилни телефони и таблети. След изтичането на законовата гаранция производителите ще бъдат задължени да осигуряват услуги по ремонт, наличност на резервни части и достъп до информацията, необходима за извършване на ремонта.

За улесняване на потребителите при избора на ремонтни услуги се въвежда европейски формуляр за информация за ремонт на стоки. Той ще съдържа ясна информация за цената, срока и условията на ремонта и ще се предоставя безплатно, което ще позволи лесно сравняване на различните предложения.

Предвижда се и използването на европейската онлайн платформа за ремонт на стоки на Европейската комисия, която включва национално подразделение за Република България. Чрез него потребителите ще могат безплатно да намират доставчици на услуги за ремонт, продавачи на обновени стоки и купувачи на повредени стоки, предназначени за обновяване.

С предложените изменения се създават условия за по-устойчиво потребление чрез насърчаване на ремонта и повторната употреба на стоки, укрепва се защитата на потребителите и се осигурява пълно съответствие на българското законодателство с правото на Европейския съюз.

Одобрени за промени в Закона за чужденците в Република България

Правителството одобри проект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България (ЗИДЗЧРБ).

Причините, които налагат изготвянето на законодателни изменения, са обосновани от необходимостта в релевантните български закони да бъдат въведени напълно изискванията на Директива (ЕС) 2024/1233 на Европейския парламент от 24 април 2024 година относно единна процедура за кандидатстване на граждани на трети държави за единно разрешение за пребиваване и работа на територията на държава членка и относно общ набор от права за работници от трети държави, законно пребиваващи в държава членка.

Заложената цел с предложените изменения и допълнения е постигането на съответствие между националната правна уредба и правния инструментариум на ЕС по отношение на Пакта по миграция и убежище и по-специално - определяне на органите за скрининг процедурата и определяне на задачите, които следва да се изпълняват от други компетентни държавни структури.

С въвеждане на измененията и допълненията към Закона за чужденците в Република България (ЗИДЗЧРБ) ще бъдат постигнати:

• правна възможност за притежателя на „Единно разрешение за пребиваване и работа" при оставане без работа да не се отнема правото му на пребиваване при спазване на предвидените в нея изисквания;

• задължение кандидатите за „Единно разрешение за пребиваване и работа" в случай, че не притежават пребиваване в Република България на друго основание, да се намират извън територията на страната;

• правна възможност за отнемане на разрешено пребиваване в случай, че при оставане без работа и регистрация в Агенция по заетостта, чужденецът не уведоми за това обстоятелство дирекция „Миграция" в определения срок;

• правна регламентация, която да определи кръга лица, които са изключени от обхвата на Директивата и не могат да получат пребиваване по предвидената в нея процедура.

Освен това, с оглед на увеличения брой заявления от чужди граждани, промените в ЗИДЗЧРБ ще осигурят условия за по-стриктен контрол на чужденците с разрешено право за постоянно пребиваване в Република България.

Със законопроекта ще се предвидят и съответстващи промени на разпоредби на Закона за чужденците в Република България и на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, които са в пряка връзка с изискванията на Директива (ЕС) 2024/1233. Ще се променят и разпоредби от ЗЧРБ, свързани с осигуряване на изпълнението на регламент от Пакта по миграция и убежище по отношение на провеждането на скрининг процедури от органите на МВР на чужденци, както на външна граница на Европейския съюз, така и във вътрешността на страната.

Ще бъдат определени размерите на глобите по посочените закони в евро, каквато е официалната парична единица в България от 01.01.2026 г.

Промените в Закона за чужденците в Република България (ЗИДЗЧРБ) няма да окажат въздействие върху държавния бюджет, поради което към него е приложена финансова обосновка съгласно чл. 35, ал. 1, т. 4, б. „б" от УПМСНА.

С предложените промени в Закона за българските лични документи се изпълняват мерки от Решение № 176 на Министерския съвет от 21 март 2025 г. за приемане на План за действие за внедряване на административни услуги на принципа „епизод от живота" (Стъпка № 4 от плана; Мярка 3.4.1. от Епизод от живота „Придобиване и подмяна на свидетелство за управление на моторно превозно средство"), както и от Решение № 175 на Министерския съвет от 21 март 2025 г. за приемане на Концепция за развитие на регулаторната политика на Република България 2025 - 2027 г. (част от мярка № 16 от концепцията).

Промени в НПК ограничават връщането на дела и ускоряват наказателния процес

Правителството предлага изменения в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), с които се ограничава връщането на дела, допуска се отстраняване на очевидни фактически грешки директно в съдебно заседание и се разширяват възможностите за ускоряване на производствата.

Промените целят да преодолеят установени процесуални пречки и забавяния, които в момента възпрепятстват разглеждането на наказателните дела в разумен срок, като пренасочват фокуса от формалното връщане на делата към тяхното решаване по същество.

Бързо коригиране на очевидна фактическа грешки в обвинителния акт.

Опростява се процедурата за отстраняване на очевидни фактически грешки в обвинителния акт, без той да бъде връщан в досъдебна фаза. Такива грешки са например объркано име на подсъдимия, грешка в ЕГН или цифровото изражение на правната квалификация, когато тя е от техническо естество.

Въвежда се възможността отстраняването на очевидни фактически грешки да може да бъде направено устно от прокурора в самото разпоредително заседание или в съдебното заседание на първа инстанция, без да се налага делото да се връща за изготвяне на нов обвинителен акт.

Разширяват се и основанията за ускоряване на наказателните производства

Въвежда се ново основание за искане за ускоряване на производството в съдебната фаза, когато в разумния срок за разглеждане на делото съдът не извършва процесуални действия без уважителна причина.

Предлага се преценката за забавяне да обхваща по-широк кръг действия, като например - забавяне при насрочване на делото, призоваване на участниците в съдебното производство, изготвяне на мотивите и др.

Въвежда се още електронното връчване на призовки и книжа и в досъдебното производство - възможност, която до момента съществува основно в съдебната фаза.

Решение на проблеми с непотърсени веществени доказателства. В полза на държавата да се отнемат веществени доказателства, за които е разпоредено връщането им, когато правоимащите лица не са намерени на посочения от тях адрес в едногодишен срок или те самите не са ги потърсили в едногодишен срок от уведомяването им, както и при писмено деклариран отказ от тяхна страна.

Преодоляване на затруднения е издирването на наследници за разясняване на правата им, произтичащи от правата на починалия им близък.

Предлага се когато наследниците на пострадалия не могат да бъдат намерени в разумен срок, да бъде публикувано съобщение в общината, района или кметството по последния им известен адрес и в „Държавен вестник". След изтичане на 14-дневен срок от публикуването, да се счита, че процедурата по информиране и разясняване е надлежно изпълнена.

Съдът да връща делото на прокурора само в ограничени случаи - когато новите фактически положения изключват приложението на чл. 78а от НК - освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание. Ако те сочат на същото, еднакво или по-леко наказуемо престъпление, съдът с решението си да приложи новата правна квалификация, вместо да връща делото на прокурора, предвижда още законопроектът.

Промени в Кодекса на труда усъвършенстват нормативната уредба, свързана с колективното договаряне

Правителството одобри законопроект за промени в Кодекса на труда, с които се усъвършенства нормативната уредба, свързана с колективното договаряне. Основната цел на промените е да се насърчи колективното договаряне на равнище отрасъл и бранш, с което да се повиши и обхватът на работещите, ползващи подобрени условия на труд.

Приетите промени са в отговор на наблюдаваната през периода 2011-2024 г. низходяща тенденция в броя на действащите колективни трудови договори. С промените се регламентират общите принципи и възможните инициативи, които държавата, съвместно със социалните партньори, да предприема за насърчаване на колективното договаряне. Регламентира се действието на колективните трудови договори, сключени на отраслово или браншово равнище, спрямо работниците и служителите и работодателите, както и възможността договорите, сключени на това равнище или отделни техни клаузи да не се прилагат спрямо определени работодатели, за да може да се улесни воденето на преговори между социалните партньори. Установява се правомощие на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда" да извършва контрол за изпълнението на задълженията по колективен трудов договор, сключен на отраслово или браншово равнище.

С промените се осигурява съответствие на националното законодателство с изискванията на чл. 4 от Директива (ЕС) 2022/2041 на Европейския парламент и на Съвета от 19 октомври 2022 година относно адекватните минимални работни заплати в Европейския съюз.

Одобрен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за храните

Министерският съвет прие Решение за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за храните.

Законопроектът цели да постигне пълно съответствие на българското законодателство с разпоредбите на Директива 2009/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. относно експлоатацията и предлагането на пазара на натурални минерални води. С промените се гарантира спазването на европейския принцип „един и същ извор - едно търговско описание", като за целта се въвеждат дефиниции за понятията „находище" и „подземно водно тяло".

Допълнително се предвижда оптимизиране на нормативната уредба за намаляване на административната тежест и подобряване на обслужването на бизнеса и гражданите.

Чрез прецизиране на разпоредбите за здравния сертификат при износ на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води се създават условия за издаване на документ, изцяло съобразен с изискванията на приемащата държава. За да се постигне пълно уеднаквяване на законодателството в тази област, се предлагат и съответните изменения в Закона за здравето.

Със законопроекта се изпълняват мерки от Плана за намаляване на административната тежест, приет с Решение № 233 на Министерски съвет от 29 март 2024 г.

Правителството прие промени в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси

Правителството прие промени в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

Целта на законопроекта е подобряване на управлението на химикалите, включително живак, в самостоятелен вид, в смеси и в изделия чрез намаляване на риска за здравето на хората и околната среда от неблагоприятни въздействия.

Прекратява се употребата на дентална амалгама от 2025 г„ освен в случаите когато специфични медицински състояния на пациентите налагат това (напр. алергии). Освен това се намалява използването на живак в обществото чрез ограничаване на търсенето и предлагането му в състава на продукти (внос, износ, производство).

С въведените промени се постига еднакво прилагане на правилата за класифициране на химичните опасности и предоставяне на информация за тях от всички участници във веригата на доставки за химикалите с критично ниво на опасност поради присъщи свойства да нарушават функциите на ендокринната система, устойчиви, мобилни и токсични, невротоксични и др.

За икономическите оператори се опростява предоставянето на информация за химични опасности, като същевременно се осигурява възможност информацията да стане по-достъпна и разбираема за потребителите на химикали.

С промените се постига също и изясняване на правилата за онлайн предлагане и рекламиране на химични вещества и се въвеждат задължения за уведомяване на токсикологичните центрове от дистрибуторите при търговия между държавите членки в случай на преетикетиране и смяна на търговската марка на химични смеси.

Определянето на нов орган-токсикологичен център ще осигури на България достъп до платформата на Европейската агенция по химикали, което от една страна ще предотврати риска за българските потребители, употребяващи в домашни и/или промишлени условия химични смеси, а от друга ще облекчи икономическите оператори при изпълнение на задълженията им да нотифицират пусканите на територията на България смеси, класифицирани като опасни въз основа на техните ефекти върху здравето или на физичните ефекти.

С изменението се осигуряват необходимите условия за прилагането на съответните европейски регламенти.

Министерският съвет одобри въвеждането на мерки с антикорупционна насоченост по отношение на държавните служители, заемащи длъжности с висок корупционен риск в администрацията, и инструменти за развитие и модернизация на административните структури

Министерският съвет одобри изменение и допълнение в Закона за държавния служител. Целта е да се изпълни етап от мярка 226а „Мерки за борба с корупцията и повишаване на интегритета" от Реформа C10.R2 „Противодействие на корупцията" от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Въвежда се механизъм за проверка на почтеността на държавните служители, заемащи длъжности с висок корупционен риск в администрацията. Идентифицирането на позиции, изложени на висок риск от корупция се налага с оглед предотвратяване на корупционни прояви преди тяхното фактическо възникване, имайки предвид и факта, че решенията на тези служители често не подлежат на наблюдение и одобрение от независим орган, което засилва субективния фактор. В тази връзка се предвижда въвеждането на тестове за почтеност, които да се провеждат при назначаване, при повишаване на по-висока длъжност и при одобрена от органа по назначаването мотивирана препоръка на инспекторат по чл. 46 и чл. 46а от Закона за администрацията по отношение на лице, заемащо длъжност с висок корупционен риск.

С други изменения в закона се засилва функцията на стипендиантската програма в държавната администрация, като се предоставят по-гъвкави условия за провеждането на програмата, с цел да се привлекат и задържат млади хора със специфична експертиза и квалификация, както и да се преодолее недостигът на експерти от определени специалности в администрацията.

На следващо място се предвижда да се подобри стратегическата насоченост и нормативната уредба на обученията за професионално и служебно развитие в държавната администрация, провеждани от Института по публична администрация.

Измененията в Закона за държавния служител предвиждат също и въвеждане на възможността за работа от разстояние, с цел да се отговори на съвременните обществени и административни условия и на достигнатото ниво на развитие на публичната администрация, като същевременно се гарантира неговото съответствие със съвременните организационни стандарти. В този контекст, работата от разстояние се утвърждава като ключов инструмент за модернизация на административните структури.