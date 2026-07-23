Бургас се рекламира в Истанбул, все повече турци на нашето море

Избират курортите ни заради големите жеги през юли и август при съседите

Рекламни билбордове се появиха на оживено място в турския мегаполис Истанбул. Големите пана са част от поредната кампания на община Бургас, насочена към туристическия сектор.

Специално обновен билборд

на фасадата

на Генералното

консулство

на България в мегаполиса, разделен на няколко части, е посветен на бургаски забележителности. Сградата е разположена в европейската част на града, в пресечната точка на два от най-динамичните и модерни района на Истанбул: квартал “Улус” (Ulus) / “Левент” и район “Бешикташ” (Besiktas). Това е изключително оживена, престижна и важна част на Истанбул, а рекламата е видима за голяма аудитория не само през деня, но и в нощните часове чрез монтирано осветление.

Бургас се рекламира с един от най-забележителните си културни комплекси –

Акве Калиде

край Ветрен,

който привлича хиляди туристи със съчетанието на история и лечебна минерална вода. Мястото, събрало в себе си хилядолетна история, привлича посетители с разнообразни възможности за релакс и забавления.

Друг акцент са

Бургаските

солници и луга,

разположени в южната част на Атанасовското езеро. Мястото е световноизвестно със своите розови басейни с лечебна луга и черна кал заради доказаните си ползи за здравето. Във визуализацията е представена и красотата на Морската градина в Бургас – любимо място на български и чуждестранни туристи.

С тази кампания община Бургас и общинското предприятие за туризъм насочва за пореден път усилията си към Турция, която се смята за стратегически и ключов пазар за морския град и Южното Черноморие през последните години.

През лятото на 2025 г. община Бургас съвместно със съседните морски общини Несебър, Поморие и Приморско проведе съвместна рекламна кампания на турския пазар. Южното ни Черноморие беше рекламирано в престижни турски медии (като влиятелния ежедневник Milliyet и неговото лятно приложение), което значително повиши интереса на турските граждани към региона.

Междувременно хотелиери отчитат ръст на турските туристи през последните 2-3 години в региона.

Летовници от южната ни съседка все по-често резервират почивки в курортите по Южното Черноморие. Предпочитанията към нашето море са заради добрите цени и прекрасния климат за разлика от непосилните жеги в по беломорското и средиземноморско крайбрежие в Турция.

Летовниците от южната ни съседка почиват у нас предимно през юли и август. Засиленото присъствие си личи по

големия брой

автомобили с

турски номера от

Обзор до Резово,

което минали години бе радко срещано явление.

В българските курорти работят и доста турски готвачи, които преди 20 години проправиха пътя на олинклузива в нашите курорти. Покрай работата си в българските хотели с тях пристигат и семействата им.

Допълнителен тласък на българо-турското сътрудничество в сферата на туризма се очаква и с пускането на

редовна водна

линия през

лятото от Бургас

до Истанбул

За нея се говори от 10 г., но по неизвестни засега причини не се реализира. Пристанищни спецове обаче са категорични, че катамаранът между Бургас и Истанбул рано или късно ще тръгне.

Пълна промяна на важната ул."Търговска"

Една от най-натоварените улици в Бургас - “Търговска”, претърпя пълна промяна след мащабен ремонт. Тя е основен транспортен и инфраструктурен коридор, който осъществява връзка на цялата индустриална зона с един от основните градски булеварди “Захари Стоянов”.

Ул. "Търновска" претърпя пълна промяна. “Тази улица е ключова, защото вече осигурява добри условия за предприятията и отлична свързаност между к-с “Меден рудник” и новата бизнес зона на Бургас”, заяви кметът Димитър Николов.

По протежението на “Търговска” има над 50 имота, в които са разположени базите на различни фирми. Улицата беше с огромни дупки и лошо отводняване, което затрудняваше преминаването на тежкотоварни автомобили по нея. Ремонтът бе сериозно предизвикателство за фирмите да не останат без достъп до обектите си и затова се работеше в ускорен режим. Освен преасфалтиране той включваше и подсилване на настилката. Изградени бяха нова дъждовна канализация, две активни ленти за движение с ширина от по 3,5 м, нови тротоари и велоалея, като от двете странина пътя има зони за паркиране.

Преди ремонта преминаването по улицата бе истинско изпитание за шофьорите. Велосипедната алея е двупосочна. Разположена е отдясно в зоната за пешеходно движение. Тя заедно с тротоара оформят обща площ с еднакъв напречен наклон към уличното платно, като тротоарите са от бетонови павета, а велосипедната алея – с асфалтова настилка. Тротоарът се разделя от алеята чрез ивица от тактилни плочи.

В рамките на ремонта по ул. “Търговска” е подменено и уличното осветление, изграден е и напълно нов участък на улицата, който ще обслужва терени в промишлена зона “Юг – Запад”.