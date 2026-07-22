Реформите остават за друг път: депутатите приеха бюджета на НЗОК за 2026 г.

От 1 август: Близо 250 млн. евро повече за здраве в сравнение с миналата година, н ай-много отиват за лекарства и болници

Опозицията: Бюджетът не се различава от миналите и не дава достатъчно пари на профилактиката

Управляващите: Структурни промени не се правят август месец

Народното събрание прие на второ четене проекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г. Парите за здраве ще са с 249,2 млн. евро повече спрямо миналата година, а най-голям ръст има в разходите за лекарства - 10,5%. Основните критики на опозицията остават около разпределението на средствата между лечението и профилактиката и липсата на реални реформи в системата.

5,2 млрд. евро е сумата, с която ще разполага Здравната каса до края на годината. Тя ще плаща с 4,4% повече за профилактика и превенция, такъв е процентът увеличение и за специализираната извънболнична помощ. Денталните услуги ще бъдат заплащани от касата с ръст от 8,5% спрямо миналата година, почти толкова е увеличението и за медико-диагностичната дейност, а вноските на гражданите за здравно осигуряване остават същите - 8% от заплатата.

Една от основните новости в бюджета е разделянето на лекарствените разходи в отделни бюджетни групи, като за първи път се въвеждат самостоятелни бюджети за референтни и за генерични и биоподобни лекарствени продукти. Според Министерството на здравеопазването това ще осигури по-добра предвидимост и контрол върху разходите.

"За лечението в чужбина за деца ще бъдат осигурени допълнителни средства при нужда", заяви категорично министърът на здравеопазването Катя Ивкова в пленарната зала. Във връзка с някои критики тя добави, че институциите работят за разпространяването и развитието на системата "еЗдраве", която вече има около 900 хил. потребители.

Бюджетът беше атакуван заради липсата на увеличение в заплатите на специализантите. "Обещала съм на младите лекари, че ще стоя зад тях и ще ги подкрепя за по-високи заплати. След като се приеме закона за НЗОК, ще стартирам преговорите по Националния рамков договор, а преговорите за Колективния трудов договор са започнали", заяви Катя Ивкова.

Още след обявяването на законопроекта опозицията излезе с остри критики и внесе предложения за промени между първо и второ четене. От "Прогресивна България" обясниха, че заради здравната система до момента пациентите са отвратени от доболничната помощ и се лекуват в болницата. Според тях ако бъдат направени реформи в средата на тази година, Здравната каса ще бъде блокирана и ще настъпи хаос и анархия в системата на здравеопазването.

Според опозицията НЗОК продължава да дава прекалено много средства към болничната помощ за сметка на профилактиката и извънболничното лечение, въпреки че именно те са сред основните приоритети в Националната здравна стратегия. Като проблем бяха посочени и липсата на механизми за повишаване на възнагражденията на медицинските специалисти, недостатъчните мерки срещу злоупотребите и отсъствието на ясна визия за модернизиране на системата.

"Извънболничната медицина остава недофинансирана - превенцията е кух термин в чекмедже. Този бюджет не финансира здраве, а болест, оставя те да се разболееш, за да минеш по клиничните пътеки в болниците", заяви Александър Симидчиев от "Демократична България".

Увеличение на стимулите на аптеки, които са денонощни или в отдалечени райони предложи Красен Кръстев от ГЕРБ-СДС. От партията поискаха 71,6 млн. евро отгоре за здраве, повече средства за хората с увреждания, денталната помощ и електронното здравеопазване.

"Продължаваме промяната" настоя 45 млн. евро да бъдат пренасочени от болничната помощ към възнагражденията на медицинските специалисти, както и за въвеждане на минимални прагове за заплащане, обвързани със средната работна заплата. "Ние направихме 6 предложения, всички свързани с проблеми, които седят от години, и не получават мнозинство", заяви Николай Денков и призова министърът на здравеопазването да повтори думите си от Здравната комисия, че реформите ще бъдат направени в бюджета следващата година.

От "Демократична България" предложиха по-строг контрол върху цените на лекарствата и пълна публичност на плащанията на НЗОК. Групата настоя за различни механизми при плащането на лекарства и медицинска апаратура от държавата, както и СМС-и за уведомление на пациентите след клинична пътека.

ДПС поиска още 90 млн. евро за доболничната помощ, а "Възраждане" предложи съкращаване на част от разходите и отпадане на финансирането за COVID ваксини.