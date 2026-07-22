Силната буря в петричкото село Първомай нанесе сериозни щети на парка

Силната буря, преминала през цялата община Петрич, е нанесла сериозни щети в село Първомай, а най-засегнат е паркът в населеното място. Това каза за БТА кметът на селото Славка Филчева.

Според кметицата в парка има изкоренени големи дървета, а на входа на селото е паднало дърво, което е затруднило движението. Веднага след бурята е започнало разчистване с участието на аварийното звено на Община Петрич, служители на институциите и доброволци.

Филчева посочи, че има информация за отнесени найлони от оранжерии, но към момента не може да даде точна оценка на щетите, тъй като все още не са извършени огледи. В селото е имало и прекъсване на тока, който пък е бил възстановен към 12:00 ч. Засега няма данни за по-сериозни материални щети по жилищни сгради, освен отделни повреди по покриви.

Кметът отбеляза, че детските съоръжения в парка не са пострадали. Най-сериозни са пораженията по дърветата, като са дългогодишни. Според нея дърветата, които преди време са били "санитарно окастрени", са издържали на силния вятър, докато тези с полуизсъхнали корони са паднали.