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Велислава Петрова и Георги Пеев говориха с еврокомисаря Марта Кос за свързаността в ЕС

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Външният министър Велислава Петрова и министърът на транспорта Георги Пеев се срещнаха в Брюксел с еврокомисаря по разширяването Марта Кос СНИМКА: МВнР

Външният министър Велислава Петрова и министърът на транспорта Георги Пеев се срещнаха в Брюксел с еврокомисаря по разширяването Марта Кос и членове на кабинета на председателя на ЕК.

Основен акцент в разговора бяха инициативите за подобряване на свързаността между Европейския съюз, Югоизточна Европа, Кавказ и Близкия изток, съобщават от пресцентъра на МВнР. Министрите представиха визията на България за развитието на транспортните, енергийните и цифровите връзки, като подчертаха значението на надграждането на съществуващите инфраструктурни проекти и реализирането на нови инициативи от общ европейски интерес.

В рамките на срещата бяха обсъдени и възможностите за финансиране на тези проекти, включително чрез механизми за публично-частно партньорство, както и чрез европейските финансови инструменти.

Петрова и Пеев подчертаха, че подобряването на транспортната свързаност и диверсификацията на енергийните доставки са от ключово значение за укрепването на икономическата устойчивост, енергийната сигурност и конкурентоспособността на Европейския съюз. Те отбелязаха, че развитието на нови транспортни и енергийни коридори ще допринесе за по-добрата интеграция на държавите от Западните Балкани, Украйна и Молдова в европейското икономическо пространство.

Външният министър Велислава Петрова и министърът на транспорта Георги Пеев се срещнаха в Брюксел с еврокомисаря по разширяването Марта Кос СНИМКА: МВнР

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