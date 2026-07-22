“Натисканият” Тончев отново пое ДАНС (Обзор)

Върнаха го ПБ, ГЕРБ и ДПС, така всички служби пак са с шефовете, назначени от Радев още като президент

След повече от час спорове бил ли е натискан Пламен Тончев да подаде оставка като шеф на ДАНС преди година, той пак беше избран за поста със 175 гласа от “Прогресивна България”, ГЕРБ и ДПС.

Темата за натиск върху Тончев се точи от началото на юли. Миналата седмица при изслушването му в комисия той отрече да е бил притискан да подаде оставка миналата година. Тогава обясни, че просто е дал достатъчно на службата и се е изчерпал. После обаче премиерът Радев каза обратното - имало е натиск, но Тончев не го е оповестил.

За три висящи производства срещу него или семейството му съобщи в дебата в сряда съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов. За тях чул в кулоарите на Съдебната палата. Божанов разказа, че малко след напускането на Тончев е бил освободен началникът на специализираната дирекция за технически операции, която се занимава с подслушване и следене. След това ДАНС дава становище по законопроект за Наказателния кодекс на ДБ, който е за криминализиране на използването на шпионски софтуери както от частни лица, така и от държавата. “Може да спекулираме, че натискът върху г-н Тончев е бил свързан именно с това дали ДАНС разполага с шпионски софтуер, дали е имало желание от управляващите тогава да подслушват опозицията и президента и негови сътрудници, дали след протестите не е започнало заличаване на тези следи. Можем само да гадаем, тъй като тази информация е класифицирана и нямаме достъп до нея. Ако шефовете на службите притежават огромна власт, но са зависими и всичко това е тайна, имаме огромен проблем като държава”, каза Божанов. ДБ не вярват, че Тончев ще взема решенията си самостоятелно, заради неефективност на финансовото разузнаване и подслушване на съдии и прокурори.

“Ставаме свидетели на спекулации, гадаене, слухове и лъжи без доказателства, писане на съчинение в свободен стил с елементи на криминалистика. Или може би това е отмъщение за едно разследване на ДАНС, свързано с едни пудели и пачки”, отговори Георги Илиев от ПБ. Колегата му Михаил Михайлов пък показа удостоверение от прокуратурата, че няма висящи производства нито срещу Пламен Тончев, нито срещу сина му Кирил, чието име бе посочено в разследване на сайта Bird.bg. по схема за покупка на лекарства.

“Г-н Тончев персонално заслужава да бъде подкрепен и да му бъде дадена възможност да подреди работата на службата предвид моментното ѝ състояние. Редно е да обърне внимание на непосредствените заплахи, родени от динамичния контекст на сигурността”, каза пък Даниел Митов от ГЕРБ.

Тончев, който е военен и полицай, оглави службата за първи път през 2021 г. по предложение на служебния премиер Стефан Янев и с указ на президента Радев. Напусна скорострелно миналата година и оглави комисията по досиетата. След като кабинетът “Радев” положи клетва, оттам предложиха закриването на комисията и номинираха Тончев за нов мандат в ДАНС.

С избирането му вече всички служби са с ръководствата си от годините, когато се назначаваха с президентски указ, а държавен глава беше Радев. Разузнаването ще се води от Антоан Гечев, във военното разузнаване остава Венелин Венев, а миналата година бе подновен и мандатът на Емил Тонев начело на НСО.