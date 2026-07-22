Властта гони от "Врабча" ДПС – сградата вече не ѝ била по мярка, и БСП от "Позитано" (Обзор)

Двамата евродепутати не дават право на социалистите да запазят емблематичната си червена къща

Хората на Пеевски имат 10 дни да освободят етажите за НАП. Ще обжалват, защото договорът им е за 10 г., вложили средства в ремонт

След повече от 35 г. БСП трябва да опразни емблематичната си сграда на столичната ул. “Позитано”, а ДПС да освободи новата си партийна централа на “Врабча”. Според правителството тя вече не е по мярка на партията на Делян Пеевски, защото е непропорционално голяма за парламентарното ѝ представителство.

Че държавата ще даде голямата сграда на “Врабча” 23 на НАП, обяви изненадващо регионалният министър Иван Шишков след правителственото заседание във вторник. Дал 10 дни на ДПС да я освободят, макар още да няма предложен нов адрес.

Разбираме решението на МС за отнемане на партийната централа на ДПС на ул. “Врабча” 23 в полза на НАП с мотива, че така ще се гарантират още повече приходи в хазната. Ако това е така, а ние

ще следим много внимателно за ефекта върху хазната

Смятаме, че е отговорно да се създадат условия за повишаването на приходите в държавния бюджет, реагираха от партията.

Що се отнася до правната страна на въпроса - ДПС има действащ договор, по който сме изрядни. Нещо повече, инвестирали сме много за реновирането на сградата и затова ще обжалваме решението на МС за отнемане на сградата на ул. “Врабча” 23 по съответния ред, обявиха от ДПС. Очакват кабинетът съгласно закона да им предостави адекватна сграда за централа. Иван Шишков

С уговорката, че “сградата не е на ДПС, а на държавата”, министър Шишков категорично отрече да става въпрос за реваншизъм, защото “в политиката това е изключително лоша практика” . Добави, че “преди сградата бе освободена за два дни, а сега даваме 10-дневен срок”.

И през ноември 2024 г., когато служебното правителство на Димитър Главчев даде “Врабча” на ДПС, там имаше няколко офиса на НАП, но основно се ползваше от Агенцията за публични предприятия и контрол и от Българската агенция за инвестиции. Иначе сградата край Паметника на Васил Левски дълги години бе известна като централа на царската партия НДСВ. После там се помещаваше и АБВ на Георги Първанов.

Когато ДПС я получи, беше четвърта политическа сила с 30 депутати, а сега са трета с 21. Наложи им се да искат нов дом от държавата заради разцеплението на партията тогава. Двете фракции месеци наред спориха кой има право да ползва историческата им централа на бул. “Ал. Стамболийски” 45А, като тя първо бе заключена, после пазена на нощни смени, хората на Ахмед Доган викаха ключар да я отваря пред камери, криха си партийния печат. В крайна сметка Пеевски спечели съдебната битка и оглави официално ДПС, но офиса владееха хората на Доган и той поиска нов адрес.

Този на “Стамболийски” пък миналия юли бе даден на ВСС, за да я предостави на европейските делегирани прокурори. Те се нанесоха там в началото на декември. Старият офис беше далеч по-внушителен - 2911 кв. м, а на “Врабча” са 554 кв. м. Сградата е непропорционално голяма за ДПС, категоричен е обаче министър Шишков. “Ще им бъде представена по-подходяща”, увери той, но не пое ангажимент да стане в рамките на този 10-дневен срок.

Не обяви и кога БСП трябва да гаси лампите на най-голямата партийна централа у нас. Площта ѝ е

6500 кв.м, а наемът - 1,23 лв. на квадрат,

или 7995 лв. (към 3500 евро днес). На “Позитано” 20 има 7 етажа (но БСП вече не ползва последните три), киносалон, зала за пресконференции, заседателна и кафене. Ако изключим времената, в които столетницата нямаше пари за парното и вътре зъзнеха, проблемите ѝ с централата започнаха през 2016 г. - съдът окончателно даде партера на реститути и оттогава там има магазини. После през 2019 г. Народното събрание прие, че партии с над 1% на последните парламентарни избори имат право на безплатна централа от държавата, и тя спря да си плаща наема за сградата. Оказа се обаче, че БСП е била настанена там по друг закон, а не по този за политическите партии и е трябвало да си уреди документите наново. Неплащайки, натрупа дългове - 280 хил. лв. от наеми и лихви. Областната управа заведе три дела между 2021 и 2024 г., които още са в ход. Заради съдебните саги БСП нямаше нов договор за ползване на помещенията, но в края на декември м.г., когато тогавашният соцлидер Атанас Зафиров бе вицепремиер в кабинета “Желязков”, проблемът им бе решен. След годините спорове МС прие да остави червената къща на социалистите, както и двата офиса на столичните им структури на ул. “Леге” и в “Надежда” до 2036 г. Централата на БСП на "Позитано" СНИМКА: "24 часа"

БСП със сигурност ще трябва да напусне сградата, ще преценим как да я използваме по-пълноценно, обяви Шишков, но не каза да им е поставен срок като на ДПС.

Червените не само изпаднаха от парламента, а и не покриват и условието за спечелени поне 1% на изборите, за да ползват държавен офис - взеха 3,02%, но като коалиция. И въпреки вярата на Кристиан Вигенин, че избраници в Страсбург гарантират запазване на “Позитано”, държавен офис заради евродепутати не фигурира в Закона за политическите партии. Той и колегата му евродепутат получават от ЕП пари за офис.

Социалистите би трябвало да са освободили и безплатните общински офиси, както вече направиха от ИТН след изпадането си от парламента. От държавна централа хората на Слави Трифонов така и не се възползваха, въпреки че кабинетът “Денков” им отпусна офис на ул. “11-и август”.

В 52-ото НС единствено управляващите от “Прогресивна България” са без офис, понеже са партия с регистрация едва от дни. След като я получиха, имат право кабинетът да им гласува такъв, но Шишков обясни, че “проблемите на държавата са толкова големи, че нямат време да погледнат партийните дела”. Преди седмица “24 часа” изпрати до областната администрация на София въпроси за партийните централи, но досега няма отговор.