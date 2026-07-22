Йотова в готовост да свика КСНС при най-малка заплаха за националната сигурност

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Президентът Илияна Йотова е в готовост да свика КСНС при най-малкия сигнал за заплаха за националната сигурност.

Йотова е в постоянна връзка с всички институции, заявиха за БНТ от прессекретариата на държавния глава.

По-рано днес парламентът прие предложението на правителството за разполагането на 8 самолети цистерни в базата в Безмер за нуждите на американската армия в Иран. От своя страна Техеран предупреди България да не става "съучастник в агресия" във войната със САЩ.

За свикването на КСНС призова лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

"Йотова да свика Консултативен съвет за национална сигурност (КСНС), искаме да бъдем информирани, ние си носихме отговорността - за всичко хубаво и лошо беше виновен ГЕРБ, те лъжат, че ние сме виновни. Нека бъдат напълно ясни и да си носят цялата отговорност. Народът им даде цялата отговорност", каза Борисов.

Писмо до президента с искане да се свика съветът пратиха още в понеделник и от "Демократична България".

Според Борисов логистиката сега на американските самолети ще е притеснителна, защото за зареждането им ще трябва цистерни да пътуват по пътищата в пика на туристическия ни сезон.

На обвиненията на депутатите от ПБ, че предишното управление не е поискало нищо в замяна на пускането на летящите цистерни, от ГЕРБ напомниха, че тогава бе получена дерогацията за "Лукойл".