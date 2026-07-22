Първа волност в ПБ: 3-ма депутати не пускат самолетите, Радев лично прие критиките, но "с насмешка" (Обзор)

Безмер плаши с протест, кметове с общ апел

Борисов премисли и ГЕРБ не подкрепи, ПП и ДБ също не участваха в гласуването

Военните самолети цистерни на САЩ могат да кацнат на "Безмер" в петък, реши парламентът със 136 гласа "за". Дадоха ги от "Прогресивна България" и ДПС.

За първи път обаче в мнозинството имаше несъгласни с общата повеля - 1 гласува "против" заедно с "Възраждане", други двама се въздържаха. И тримата са ямболски депутати - Стоян Петков, Иван Димитров и Мирена Гуглева - Иванова. Базата "Безмер", където ще бъдат базирани американските самолети и военни, е в избирателния им район.

Димитров се въздържа да подкрепи решението още на извънредното заседание на военната комисия във вторник, посочвайки съображения за безопасността в района. А кметовете на 5-те ямболски общини се обявиха срещу разполагането на американските самолети, докато в парламента власт и опозиция се нападаха по темата.

Общата позиция е подписана от кмета на Ямбол Валентин Ревански, на община Тунджа Станчо Ставрев, на Стралджа Атанас Киров, на Елхово Петър Гендов и на Болярово Христо Христов. Пуснали са я в профилите си във фейсбук и на страниците на общинските администрации.

Местните управници казват, че след проведени срещи и разговори с жители на областта са установили сериозна тревога у хората за последиците от това решение. В с. Безмер събраха подписка, хората там имали готовност за протести. Без трима, всички депутати от “Прогресивна България” гласуваха “за” базирането на американските самолети на “Безмер”. СНИМКА: Велислав Николов

Именно в област Ямбол "Прогресивна България" взе най-много гласове

на вота през април: 54,55%. Преди да стане спортен министър в кабинета "Радев", Енчо Керязов бе зам.-кмет на Ямбол. А Стоян Петков - един от депутатите, който не подкрепи групата, бе зам.-кмет на община Тунджа, в която попада Безмер. Кметът на Болярово пък бе член на инициативния комитет, издигнал Румен Радев за втория му президентски мандат.

Премиерът бе в парламента заедно с военния министър Димитър Стоянов, докато се дебатираше и гласуваше. Дойде по искане на лидера на "Промяната" Асен Василев.

Цялата опозиция критикува управляващите, но по различни линии. ГЕРБ - заради думите от предишния ден на Димитър Стоянов, че кабинетът "Желязков" излъгал как първото базиране на американските самолети в София е било с учебна цел. И тогава, и сега е за операциите срещу Иран, каза министърът пред ресорната комисия. Казвате ли, че САЩ лъжат, питаха го от ГЕРБ. В тв интервю предшественикът му Атанас Запрянов разказа, че даже имало планове новите ни F-16 да тренират зареждане във въздуха с щатските самолети цистерни, но не успели да организират това.

Иначе от партията на Бойко Борисов бяха заявили, че ще гласуват България да приеме самолетите. Но в сряда сутринта той призова президента Илияна Йотова да свика КСНС, след като се получи и нова от Иран (виж в карето вляво). "Искаме да бъдем информирани, ние си носихме отговорността - за всичко хубаво и лошо беше виновен ГЕРБ. Нека бъдат напълно ясни и да си носят цялата отговорност, народът им я даде", каза Борисов.

Попита защо за жителите на София риск не може да има - по логиката на Радев, който тогава бурно осъди идването на самолетите, а сега за хората в Ямболско явно може. И добави: Те са

йес-мен навън, а тук казват "Нет, нет, нет",

защото това искат да чуят от тях.

В крайна сметка ГЕРБ отказаха да участват в гласуването, така направиха и от ДБ (които също искаха КСНС да заседава) и ПП.

Властта бе питана настоятелно какво ще поиска страната ни в замяна. При първото пускане на американските самолети за периода от февруари до май България получи дерогацията за "Лукойл". При идването си на власт премиерът Радев говори по телефона с президента на САЩ Доналд Тръмп за отпадане на визите за българи, ако се удължи разрешението за престой, накрая кабинетът му все пак го удължи до 30 юни.

И при първото пребиваване на летящите цистерни Техеран отправи нота към София. Последваха успокоения, че България и Иран запазват традиционно добрите си отношения.

По време на дебата в парламента "Възраждане" заявиха с обичайния си патос протеста си срещу подкрепата за САЩ и Украйна.

"Приемам всичките ви критики, някои от тях - с насмешка, разбира се", заяви Радев на опозицията. Отхвърли обвиненията, че се крие зад мнозинството си, настоявайки НС да гласува решението. Правителството никога не се крие и

аз никога не се крия,

отсече премиерът.

"Тук се претендира, че водим двойствена и военнолюбива политика. Не. Внушавате, че тук водя една политика, а навън - друга, но категорично не е вярно", заяви още той.

Базирането на 8 самолета на военното летище "Безмер" е поискано от правителството със спешна нота от САЩ на 17-и юли, бе огласено от Радев в понеделник, във вторник мина през ресорната комисия, а в сряда и през пленарната зала.

Разрешава се престой от 24 юли до 1 октомври. Става по силата на споразумението ни със САЩ от 2006 г. за ползване на базите, които ще се ремонтират с пари от НАТО.

Пийт Хегсет

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$ 37,5 млрд. струва дотук на Вашингтон войната, Пентагонът иска още 67 милиарда

Вашингтон остава бдителен срещу потенциални заплахи срещу България, обяви в своя позиция европейското командване на въоръжените сили на САЩ (USEUCOM). “САЩ разполагат с регионални отбранителни способности на източния фланг на НАТО, включително България, и ние работим в тясно сътрудничество с българското правителство, както и с нашите съюзници и партньори в по-широкия регион, за да останем бдителни срещу - и да противодействаме, на всякакви потенциални заплахи”, се казва в позицията на USEUCOM, публикувана във фейсбук във вторник.

Часове по-късно същия ден говорителят на иранското външно министерство заяви, че всяка дейност, която улеснява американските атаки срещу Иран, би се равнявала на съучастие в “агресия и военни престъпления” и настоя България да не се превръща в “съучастник на агресорите и нарушителите на закона”. А в нашето МВнР бе получена и официална нота.

“Република България не предприема никакви враждебни действия срещу Иран в изпълнение на договорните си ангажименти към своя съюзник САЩ. Изключено е от територията на България да се осъществяват каквито и да е военни действия в Близкия изток”, заявиха от Външно. В позицията му се изразява надежда възможно най-скоро САЩ и Иран отново да прекратят военните действия и да подновят разговорите за примирие, което да позволи постигането на устойчиво споразумение.

Дотук войната с Иран е струвала на САЩ 37,5 млрд. долара, обяви шефът на Пентагона Пийт Хегсет. Пред бюджетната комисия на Сената той поиска спешно да се одобрят още 87 млрд. финансиране от Конгреса, от които 67 млрд. за операции в Близкия изток.

Държавният секретар Марко Рубио пък заяви, че Вашингтон е готов за диалог, но Иран не гледа сериозно към преговорите. “Ако те са сериозни, и ние сме сериозни. Ако не са, тогава ще направим това, което е необходимо, за да защитим нашите интереси, а също и интересите на нашите съюзници”, каза Рубио.