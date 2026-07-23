Персонален НОИ от "24 часа": Максималната пенсия от 1 юли е 1738,40 евро

"24 часа" и седмичникът за втората половина от живота "Клуб 100" имат кампания в помощ на читателите си - персонализиран консулт с помощта на експертите на Националния осигурителен институт. В специалния проект "Персонален НОИ" всеки читател може да зададе своите въпроси за пенсия, обезщетения за безработица, наследствени доходи, майчинство или плащания въз основа на ТЕЛК. Експертите на осигурителния институт ще му отговорят възможно най-изчерпателно.

Отговорите ще бъдат публикувани всеки месец в "24 часа", "Клуб 100" и на най-големия информационен портал на български език 24chasa.bg. За да зададете своите въпроси към експертите на Националния осигурителен институт, можете да пишете на електронна поща [email protected] или на адрес: София 1202, ул. "Св. св. Кирил и Методий" №84, за "Персонален НОИ".

Винаги съм се осигурявал на големи доходи и реалната ми лична пенсия е над максималната. И сега ли ще остане същата след швейцарското правило? Генади Стоянов

От 1 януари 2026 г. до приемането на Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2026 г. максималният размер на получаваните една или повече пенсии, без добавките към тях, е определен със закон на 1738,40 евро.

На основание действащата разпоредба на чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) размерите на пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31.12.2025 г., се осъвременяват от 1 юли 2026 г. с процент, равен на сбора от 50 на сто от нарастването на осигурителния доход и 50 на сто от индекса на потребителските цени през предходната календарна година, който процент е 7,8 на сто.

Увеличението от 1 юли 2026 г. със 7,8 на сто се извършва върху действителния размер на личната пенсия към 30 юни 2026 г. Когато осъвремененият действителен размер на пенсията от 1.07.2026 г. е над 1738,40 евро, същият се ограничава до този размер. Действителният размер на пенсията си бихте могли да получите, ако законодателят предвиди по-висок максимален размер на пенсиите, който надхвърля размера на определената ви лична пенсия.