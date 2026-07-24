Персонален НОИ от "24 часа": За да се пенсионирате като военен, трябва да имате 27 г. стаж, от които 18 г. в системата

"24 часа" и седмичникът за втората половина от живота "Клуб 100" имат кампания в помощ на читателите си - персонализиран консулт с помощта на експертите на Националния осигурителен институт. В специалния проект "Персонален НОИ" всеки читател може да зададе своите въпроси за пенсия, обезщетения за безработица, наследствени доходи, майчинство или плащания въз основа на ТЕЛК. Експертите на осигурителния институт ще му отговорят възможно най-изчерпателно.

Отговорите ще бъдат публикувани всеки месец в "24 часа", "Клуб 100" и на най-големия информационен портал на български език 24chasa.bg. За да зададете своите въпроси към експертите на Националния осигурителен институт, можете да пишете на електронна поща [email protected] или на адрес: София 1202, ул. "Св. св. Кирил и Методий" №84, за "Персонален НОИ".

Имам стаж от 28 години и 8 месеца като военнослужещ в Българската армия, но вече не работя там, а съм на 49 години. Въпросът ми е следният - колко още години трябва да работя, за да мога да се пенсионирам на 55 години? Димитър Караганев

На основание чл. 69, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) военнослужещите лица, родени на и след 1.03.1974 г., придобиват право на пенсия при навършване на възраст 55 години и при наличие на 27 години общ осигурителен стаж, от които две трети (18 години) трябва да са действително изслужени като военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, като резервисти на активна служба и/или като резервисти на срочна служба в доброволния резерв по Закона за резерва на Въоръжените сили на Република България.

При положение че имате стаж като военнослужещ повече от 18 години, за да придобиете право на пенсия съгласно посочената разпоредба, трябва към датата на навършване на 55-годишна възраст да имате придобит общ осигурителен стаж с продължителност не по-малко от 27 години.