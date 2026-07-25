Персонален НОИ от "24 часа": Осигурителният стаж в МВР е първа категория труд и 3 години се превръщат в 5 г.

"24 часа" и седмичникът за втората половина от живота "Клуб 100" имат кампания в помощ на читателите си - персонализиран консулт с помощта на експертите на Националния осигурителен институт. В специалния проект "Персонален НОИ" всеки читател може да зададе своите въпроси за пенсия, обезщетения за безработица, наследствени доходи, майчинство или плащания въз основа на ТЕЛК. Експертите на осигурителния институт ще му отговорят възможно най-изчерпателно.

Отговорите ще бъдат публикувани всеки месец в "24 часа", "Клуб 100" и на най-големия информационен портал на български език 24chasa.bg. За да зададете своите въпроси към експертите на Националния осигурителен институт, можете да пишете на електронна поща [email protected] или на адрес: София 1202, ул. "Св. св. Кирил и Методий" №84, за "Персонален НОИ".

През септември 2026 г. ще навърша изискуемата възраст за пенсиониране по общия ред. Към момента работя трета категория труд. Имам 16 години стаж като държавен служител по Закона за МВР. През септември тези 16 години стаж от първа категория ще ми се преизчислят ли към трета категория, за да се покрие недостигащият ми стаж по общия ред? Красимир Михайлов

Осигурителният стаж на държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи се зачита за първа категория труд. (Чл. 104, ал. 2 и 3 от Кодекса за социално осигуряване.)

При пенсиониране с пенсия за осигурителен стаж и възраст осигурителният стаж от първа категория труд се превръща в осигурителен стаж от трета категория труд с по-голяма продължителност. При това три години осигурителен стаж от първа категория се зачитат за пет години осигурителен стаж от трета категория. В тази връзка 16 години осигурителен стаж от първа категория труд са равни на 26 години и 8 месеца от трета категория.