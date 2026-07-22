ДПС дава Демерджиев на прокурор за 411 имота. Той ги обясни с 26 години честен труд като адвокат (Обзор)

3 години ме проверява всяка служба в държавата и не откриха нищо освен едно измислено дело, отговори вътрешният министър на Хамид Хамид

411 имота станаха повод за поредния епизод от войната между ДПС и вътрешния министър Иван Демерджиев. Хамид Хамид от движението съобщи, че го дават на прокуратурата, а Демерджиев обясни, че има 26 г. трудов стаж като адвокат. Всичко, което има, било плод на честен труд, а данъчните са го проверявали и нарушения не са открити.

Поредният спор между движението и Демерджиев бе задочен - зам.-шефът на парламентарната група на партията Хамид Хамид обяви за намеренията на ДПС в парламента, а министърът отговори от сградата на МВР. Депутатът е адвокат на Делян Пеевски, за когото Демерджиев каза, че при посещението си в САЩ обсъждали с тамошните власти дали не заобикаля наложените му санкции по глобалния закон “Магнитски”.

В сряда сутринта Демерджиев беше в парламента, за да представи кандидатурата на Пламен Тончев за председател на ДАНС. “Закани ми се, че става много интересно. По всичко личи, че това е негова лична вендета, но дотук виждате само фойерверки и пиар екскурзии с рекламна цел, за да се устреми към мечтаните от него постове”, каза Хамид, визирайки слуховете, че Демерджиев може да е кандидат за главен прокурор.

За 411-те имота зам.-шефът на депутатите на ДПС цитира данни от Имотния и Търговския регистър, както и медийни публикации. Имотите били на Демерджиев, на съпругата му Анета, както и фирми, които те контролират или в които имат дялове. Подробно изброи 7 апартамента, земеделски земи и поземлени имоти за строителство. Общият сбор на материалния интерес по покупките им като физически лица са 368 хил. лв., а по актовете за продажба - 352 хил. лв., изчисли Хамид.

Хамид Хамид Снимка: Велислав Николов

“За юридическите лица, които контролира семейство Демерджиеви, общият материален интерес по описаните покупки е около 16 385 000 лева, а през последните години са извършвани продажби на стойност над 26 000 000 лева”, каза той.

През 2019 г. Демерджиев е придобил 33% от фирма, която изкупува земеделски земи в област Пловдив. Тя купила над 450 дка в “апетитни землища” като селата Марково и Брестовица, посочи депутатът. След това статутът ѝ бързо се променял. Намекна, че за целта помогнало земеделското министерство. Според Хамид това е обогатило фирмата с над 5 млн. лева, а тя от своя страна не плащала и местен данък.

Демерджиев не отрече, че притежава имоти. “За разлика от някои хора аз съм адвокат от 26 години със солидна практика и благодарение на господин Пеевски имах много подробна данъчна ревизия за доста солиден период. Тя провери доходите и имуществото ми и установи, че имам нулеви задължения към данъчните служби и значителни финансови средства, които през това време съм спечелил с честен труд, а не от депутатската банка”, заяви Демерджиев. Той влезе в изпълнителната власт през май 2021 г. първо като зам. правосъден министър. След това стана министър, а в служебния кабинет на Гълъб Донев беше шеф на МВР. Преди това 2 г. ръководеше адвокатската колегия в Пловдив. Той посочи, че не е забогатял рязко, а година по година се трудил и развивал практиката си.

“Всичко това е надлежно декларирано и документирано”, подчерта вътрешният министър. Категорично отрече промяната на статута на земеделските земи да е станала с помощта на земеделското министерство. “Никога не съм го използвал. Спирам да коментирам безумните обвинения на хора, изпаднали в паника, които търсят някаква форма на спасение, хвърляйки не вина, а подозрения върху другите. Нека се концентрират върху собствените си действия”, каза той.

Все пак напомни, че за 3 г. проверки срещу него се води и “измислено” наказателно дело - че на 2 юни 2023-а като служебен министър подписал допълнително споразумение по договора за новите лични документи. Според прокуратурата това е безстопанственост, а щетата за бюджета е 1,5 млн. лв. Делото 2 пъти беше внасяно в съда, който го връщаше на прокуратурата заради неясноти.

Преди да отговори на обвиненията на ДПС, Демерджиев се срещна с гръцкия си колега Михалис Хрисохоидис. Гърция да ни помага с установяването на олигарси и корумпирани българи, които имат имущество и оперират със средства в южната ни съседка, обсъдили двамата. На срещата им било подчертано, че такива хора имат значителни активи и оперират с тях в Гърция, каза Демерджиев, без да посочва кого визира. Добави, че сме поискали съдействие от тамошните власти, за да се установят тези лица и произходът на парите им.

Губят се пари и средства от българския народ. Нашият приоритет е да разследваме тези нелегални мрежи и да събираме данъци, подчерта и Хрисохоидис.

А самият Демерджиев обяви, че няма имот в Гърция. Добави, че всички, които имат нелегални имоти в страната, ще бъдат проверени, дори да са роднини на депутати от “Прогресивна България”.